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Gölcük, tatilcilerin ilgi odağı oldu

Havanın ısınmasıyla Gölcük Tabiat Parkı, tatilcilerin ilgi odağı haline geldi.

Gölcük, tatilcilerin ilgi odağı oldu

Havanın ısınmasıyla Gölcük Tabiat Parkı, tatilcilerin ilgi odağı haline geldi.

17 Mart 2018 Cumartesi 15:17
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Gölcük, tatilcilerin ilgi odağı oldu

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, havanın ısınmasıyla tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Bolu'da dört gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından güneş yüzünü gösterdi.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta ve deniz seviyesinden bin 300 metre yüksekte yer alan Gölcük, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Havanın ısınması ve çiçeklerin açmasıyla tabiat parkı farklı bir güzelliğe büründü.

Buraya günübirlik gelenler, golf araçları ve bisikletlerle göl turu atarak, yürüyüş yaparak, fotoğraf çektirerek ve piknik yaparak tatillerinin keyfini çıkarıyor.

Su seviyesi yükseldi

Tabiat parkının yüksek kesimlerindeki karın da erimeye başlamasıyla göldeki su seviyesi yükseldi. Göl çevresinde bulunan iskelelerden birinin suyla dolması üzerine burada fotoğraf çektirmek isteyen tatilciler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Tatil için Bolu'ya İzmir Karşıyaka'dan gelen Cağnan Paçal, Gölcük Tabiat Parkı'nın çok güzel olduğunu ifade ederek, "Abant'tan daha çok beğendik Gölcük Tabiat Parkı'nı. Daha önce gelmemiştik, ilk defa geliyoruz. Herkese tavsiye derim, burası çok güzel." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğal GüzellikleriGölcük Tabiat ParkıGölcük
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