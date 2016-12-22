Hava sıcaklığının eksi 16 dereceye kadar düştüğü Bolu'da bulunan

Gölcük Gölü buz

tuttu.

Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 16, kent merkezinde ise eksi 10 dereceye kadar düştüğü Bolu'da, ağaçlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kente yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki doğal güzelliğiyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl de düşük hava sıcaklığının etkisiyle tamamen buz tuttu.

Gölün buz tutmasıyla ilginç görüntülerin ortaya çıktığı parkta yetkililer, tatilcileri buz tutan gölün üzerinde yürüyüş yapmamaları konusunda uyardı.

Bu arada Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, çok bulutlu ve sisli geçmesi beklenen gün içerisinde en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 8, en yüksek ise eksi 2 derece beklendiğini belirtti.

Çarşamba gününe kadar hava durumunun bu şekilde devam edeceğini aktaran yetkililer, çarşamba günü de kar yağışının beklendiğini kaydetti.

AA