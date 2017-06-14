Gökçeada'nın kekiği, balı ve kahvesi şampiyonluk getirdi

Pizza Ustaları ve Aşçıları Birlikteliği (PabirDer) tarafından düzenlenen "1. Pizza Şampiyonası"nda altın madalya kazanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Bölümü son sınıf öğrencisi Meryem Yavuz, şampiyonluğunu Gökçeada'nın kekiği, balı ve dibek kahvesi gibi yerel tatlarına borçlu olduğunu söyledi.

Yavuz, yaptığı açıklamada, mutfağı ve yemek yapmayı çok sevdiği için liseden itibaren bu alanda eğitim aldığını söyledi.

Farklı tatlar yaratıp insanları şaşırtmayı tercih ettiğini ifade eden Yavuz, bunun için belli zamanlarda düzenlenen yarışmalara katılıp çoğu birincilik ile sonuçlanan dereceler aldığını anlattı.

"Kakuleli dibek kahvesi bu lezzete lezzet kattı"

Yavuz, hazırladığı pizzanın kullanılan malzemeler anlamında da çok özel olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ben aslında standart pizzadan uzaklaştım. Özellikle hepimizin bildiği değil, yerel ürünleri kullanmayı tercih ettim. Öncelikle Gökçeada'dan gelincik toplayıp bunu şerbet yaptım. Bunu hazırladığım pizzanın yanında ikram ettim. Pizzanın hamurunda özel aromalar oluşturdum. Bunun için baharatlar ve sarı mercimek ununu tercih ettim. Tabii ki Gökçeada'nın olmazsa olmazı kekik balı benim en büyük aroma destekçim oldu. Kakuleli dibek kahvesi bu lezzete lezzet kattı. Sosu için yine Gökçeada'nın endemik bitkilerinin yer aldığı dağlarından kendi elimle dağ kekiği toplayıp bunu pizza sosuna kattım. Pizzanın üzerinde standart Mozarella peyniri yerine taze Ezine peyniri ve Ezine kaşarı tercihim oldu. Mantarda ise kuzu göbeği kullanıp ürünümü tamamladım."

Yarışmada, hazırlayacağı pizzada kahve ve bal kullanacağını belirttiğinde değişik tepkiler aldığına da değinen Yavuz, şunları kaydetti:

"İnsanlar bu pizzanın tadına baktığında ilk etapta çatışma yaşamış olabilirler. Çünkü ilk duyduklarında tatlı, tuzlu, değişik birçok lezzet... Garipsemiş bile olabilirler. Ben de ballı pizzayı duymadım açıkçası. Ama bu bal Gökçeada'dan, bu kekik, bu mantar Gökçeada'dan gelince başarılı bir sonuç ortaya çıktı. Özellikle hamurunun tadı çok değişik oldu, tadına bakanlar bunu belirtti ki hamurun tadı damakta çok kalıcı."