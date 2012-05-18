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Gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa ve İzmit için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa ve İzmit için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

18 Mayıs 2012 Cuma 18:37
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Gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak, yer yer kuvvetli olarak gece yarısına kadar sürecek.

İzmir'in Bergama ve Dikili, Balıkesir'in Gömeç, Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Akçay, Çanakkale il merkeziyle Bayramiç, Ecebat, Lapseki, Gelibolu ve Kaleköy ilçelerinde, 16.00-18.00 saatleri arasında, kuvvetli olmak üzere yerel gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Yalova ile Bursa'nın İnegöl, Yenişehir, İznik ve Orhangazi ilçelerinde 16.15-18.00 saatleri arasında kuvvetli olmak üzere yerel gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
İzmit'in Gebze ilçesinde de 16.30-18.00 saatleri arasında, kuvvetli olmak üzere yerel gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Açıklamada, yağış anında kısa süreli lokal fırtına, lokal dolu yağışı, yıldırım, lokal su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 10:37
Anahtar Kelimeler:
Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
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