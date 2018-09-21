Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97287
ALTIN
243.845
DOLAR
6.2627
STERLİN
8.2713
EURO
7.3824
Göçerlerin dönüş yolculuğu
Göçerlerin dönüş yolculuğu
Antalya bilişim şehri olma yolunda
Antalya bilişim şehri olma yolunda
Uludağ'da kaybolan 4 öğrenci kurtarıldı
Uludağ'da kaybolan 4 öğrenci kurtarıldı
Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Evkur Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u...
DFDS, İstanbul'da yazılım geliştirme merkezi kuracak
DFDS, İstanbul'da yazılım geliştirme merkezi...

Göçerlerin dönüş yolculuğu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yaz mevsimini yaylalarda geçiren göçerler, zorlu geri dönüş yolculuğuna başladı.

Göçerlerin dönüş yolculuğu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yaz mevsimini yaylalarda geçiren göçerler, zorlu geri dönüş yolculuğuna başladı.

21 Eylül 2018 Cuma 11:57
0 Okunma
Göçerlerin dönüş yolculuğu

TUNCELİ

Yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Tunceli'nin Çemişgezek, Mazgirt ve Hozat ilçelerinden gelerek Ovacık'taki yaylalara çıkan göçerler, havaların soğumasıyla birlikte köylerine doğru dönüş yolculuğuna çıktı.

Bölgedeki yüksek rakımlı yaylalarda 3 ay konaklayan göçerler, zorlu ve meşakkatli bir yolculuğun sonunda Ovacık ilçe merkezine ulaşıyor.

Burada belirli alanlarda çadırda konaklayan göçerler, sürülerini birkaç gün dinlendirerek yeniden yola koyuluyor.

Göçerler, kilometrelerce yol katettikten sonra köylerine ulaşıyor.

Göçerlerden Turgut Bakır, AA muhabirine, Hozat'ın Çağlarca köyünden Ovacık'a gelerek yaylaya çıktıklarını söyledi.

Yayla yaşamının zor olduğunu ifade eden Bakır, "Eylül ayının ilk haftasında, havaların soğumasından dolayı yağış oluyor. Bizler de bu nedenden dolayı tekrar geri dönüş yoluna düşüyoruz. Sürülerimizi yaylalardan köyümüze kadar yayan götürüyoruz. Yaklaşık 15 gün boyunca Ovacık-Hozat arası yolda gideceğiz." dedi.

Şanlıurfa'dan Ovacık'a gelerek çobanlık yaptığını belirten İbrahim Live ise Munzur Dağı eteklerinde sürü otlatarak geçimini sağladığını dile getirdi.

Live, yayla mesaisi nedeniyle ailesini çok özlediğini ifade ederek, "Ailemi bırakıp Ovacık'ta çobanlık yapmaya geldim. Yaylada koyunları otlatırken tek başınaydım. Mılla Dağında sezonu bitirdik. Yola çıktık. Yayladan indikten sonra Harami Dere'de bir gün konakladık. Koyunlarımız dinlendikten sonra tekrar yola çıktık. İki gündür ben Ovacık'tayım. Hozat üzerinden Çemişgezek tarafına gideceğiz. Yolda çok kurt var. Yolculuğumuz yavaş yavaş devam edecek."diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Göçerlerin Dönüş Yolculuğuönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
14 Adımda Kombi Bakım Kılavuzu
14 Adımda Kombi Bakım Kılavuzu
Uludağ'da kaybolan 4 öğrenci kurtarıldı
Uludağ'da kaybolan 4 öğrenci kurtarıldı
VENÜS RETROSU 2018
VENÜS RETROSU 2018
Marmara'da sıcaklık artıyor
Marmara'da sıcaklık artıyor
Şanlıurfalı kadınlar 'acıya' meydan okuyor
Şanlıurfalı kadınlar 'acıya' meydan okuyor
SMULE GÜZELİ LEİLA BEZECİOĞLU KARADENİZ
SMULE GÜZELİ LEİLA BEZECİOĞLU KARADENİZ
Kerpiç evler betona alternatif oldu
Kerpiç evler betona alternatif oldu
Kıyı balıkçılarının yüzü palamutla güldü
Kıyı balıkçılarının yüzü palamutla güldü
'Patanili bir gencin Türkiye fırsatı yakalaması büyük avantaj'
'Patanili bir gencin Türkiye fırsatı yakalaması büyük avantaj'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ