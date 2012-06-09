Git-gel Konya 2,5 saate düşecek

Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Treni (YHT) daha da hızlanacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 12 tren setinin günlük karşılıklı 16 sefer gerçekleştirdiği hatta kullanılmak üzere 6 yeni tren seti almak için bu ay içerisinde ihaleye çıkacak.

Ankara-Konya YHT hattında halihazırda kullanılan tren setleri saatte en fazla 300 kilometre hız yapabiliyor ve saatte 250 kilometre işletme hızıyla çalıştırılıyor.

Yeni alınacak tren setleri ise saatte 350 kilometre maksimum hıza sahip olacak ve saatte 300 kilometre işletme hızıyla çalıştırılacak.



