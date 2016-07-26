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Giresun'u Ortadoğu'ya tanıttılar

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Uzuner, "Arap misafirlerimiz Karadeniz'in doğal ve kültürel güzelliklerini yansıtan kareleri anlık olarak Ortadoğu ile paylaştı" dedi.

Giresun'u Ortadoğu'ya tanıttılar

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Uzuner, "Arap misafirlerimiz Karadeniz'in doğal ve kültürel güzelliklerini yansıtan kareleri anlık olarak Ortadoğu ile paylaştı" dedi.

26 Temmuz 2016 Salı 11:25
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Giresun'u Ortadoğu'ya tanıttılar

 Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden, Türk Hava Yolları'nın Ordu-Giresun Havalimanı'na ilk yurt dışı uçuşuyla gelen kafilede yer alan sosyal medya fenomenleri, Giresun'un turistik bölgelerini takipçileriyle paylaştı.

Bir süre önce Ordu-Giresun Havalimanı'na 18 Temmuz'da gerçekleştirilen ilk yurt dışı seferiyle gelerek kenti ziyaret eden Arap turistler, Kulakkaya Yaylası,Kuzalan Tabiat Parkı ve Giresun Adası'nı gezdi. Arap sosyal medyasında çok sayıda takipçisi bulunan fenomenler, çektikleri görüntü ve fotoğrafları instagram ve snapchat uygulamalarında paylaştı.

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner, yaptığı açıklamada, THY'nin organizasyonu ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla Riyad'dan bir kafilenin Karadeniz'e geldiğini söyledi.

Giresun'da yapılan tanıtımlar boyunca kentteki ada, kale, Kuzalan Tabiat Parkı, Kümbet Yaylası gibi doğal turistik yerlerin gezildiğini dile getiren Uzuner, "Meşhur Giresun çamsakızı sütlacını tattılar, cennet misali eşsiz doğayı görerek, Giresun misafirperverliği ve hemşehrilerimizin yakın ilgisine tanık oldular. Arap misafirlerimiz Karadeniz'in doğal ve kültürel güzelliklerini yansıtan kareleri anlık olarak Ortadoğu ile paylaştı." dedi.

Uzuner, 2015 yılından itibaren atak yapan Giresun turizminin 2016 yılında da gerek iç pazar gerekse Ortadoğu pazarında büyüme trendini sürdürdüğünü kaydetti.

THY Ordu-Giresun Satış Müdürü Yunus Akbulut ise Ordu ve Giresun'un bakir doğası, denizi, akarsuları ve ormanları olduğunu belirterek, bunların avantaj olduğunu söyledi.

Akbulut, Arap ve Ortadoğu pazarına buraları tanıtmak amacıyla organizasyonlar yaptıklarını ifade ederek, "Riyad seferinin ilkiyle bir grup geldi. Bu grupta sosyal medya olsun, oradaki gazetelerde olsun, tur şirketleri temsilcileri olsun çok önemli insanlar var." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 11:27
Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanRiyadTürk Hava YollarıOrdu-Giresun HavalimanıGiresunKulakkaya YaylasıKuzalan Tabiat ParkıGiresun AdasıDoğu Karadeniz Kalkınma AjansıKümbet Yaylası
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