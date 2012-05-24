Giresun'da Kenan Evren İlköğretim Okulu'nun ismi değiştirildi

Giresun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önerisi, İl Milli Eğitim Komisyonu'nun kararı ve Vali Dursun Ali Şahin'in onayı ile Giresun'un Teyyaredüzü Mahallesi'nde bulunan Kenan Evren İlköğretim Okulu'nun adının, Teyyaredüzü İlköğretim Okulu olarak değiştirildiği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Kenan Evren İlköğretim Okulu'nun adının değiştirilmesi için dilekçe veren Eğitim Sen Giresun Şube Başkanı Hayri Şenel, kararı AA muhabirine değerlendirdi.

Kenan Evren İlköğretim Okulu'na, eski adı olan Teyyaredüzü adının verilmesinin sevindirici olduğunu belirten Şenel, Türkiye'de 12 Eylül'ün eğitim alanında ciddi yıkımlara neden olduğunu öne sürdü.

Şenel, şöyle devam etti:

''Ne yazık ki darbecilerin adları eğitim kurumlarına verilerek Türkiye'de eğitim emekçilerinin sürdürdükleri mücadelenin üstü örtülmeye ve yok sayılmaya çalışılmıştır. Darbelerden en çok mağdur olan ve ciddi sorunlar yaşayan eğitim emekçilerinin çalıştığı kurumlarda darbeci generallerin isimlerinin olması bizim açımızdan çok inciticiydi. Biz okullarda öğrencilere demokrasi dersleri veriyoruz, demokrasinin önemini anlatıyoruz ama ülkemizde darbenin simgesi olan bir generalin adı okullarda ve eğitim kurumlarında yaşatılıyordu.''

Demokrasiyi önemsediğini, darbelerle hesaplaştığını söyleyen bir siyasi iktidarın var olduğunu dile getiren Şenel, ''Biz bu anlamda darbelerle hesaplaşmanın gerçekleşmesi ve ülkenin bir daha darbe koşullarına geçmesinin önlenmesi gerektiğini düşünüyoruz'' dedi.