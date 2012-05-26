Giresun Üniversitesi'nde mezuniyet töreni

Giresun Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan 4 bin 600 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Vali Dursun Ali Şahin, Atatürk Stadı'nda düzenlenen törenin açılışında, doğru ve dürüst yetişen bireyler için bu olguların ilerleyen zamanda onur vesilesi olacağını söyledi.

Hüznü ve sevinci bir arada yaşadıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

''Bugünü hiç unutmayacağız. Bugün bizim için tarihi bir gün. Sizler anne ve babalarınızın çabalarını hiçbir zaman boşa çıkarmadınız. Dört yıl öncesinden bu zamana kadar birçok farklılıklar oldu. En büyük fark, artık sizlerin Giresun'dan giderek, Türkiye'nin her yanında Giresun'u adeta bir büyükelçi gibi temsil edecek olmanızdır. Sizler mezun olarak bir kıvılcımı buradan yükselttiniz. Bu kıvılcım görev aldığınız yerlerde kor ateşi olacak, bacalar tutuşacak ve Giresun'un her zaman manevi dostu olacaksınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun.''

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar ise hayata atılmaları için kendilerine emanet edilen öğrencilere veda etmenin hüznünü yaşadıklarını belirtti.

Bu hüznü coşkuya dönüştürmek için çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini vurgulayan Attar, ''Sadece bir doçenti olan ve kadrolu hiç profesörü bulunmayan Giresun Üniversitesi, altı yılda çok büyük mesafe katetmiştir. Şu anda 14 profesörü ve toplam 446 akademik personeli ile Giresun Üniversitesi bölgenin parlayan yıldızı olan iddialı bir eğitim öğretim kurumudur. Bu azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizlere de yeni yaşamınızda başarılar dilerim'' dedi.

Konuşmaların ardından, bölümlerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Sivas Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle devam eden törenin sonunda öğrenciler kep atarak, mezuniyetlerini kutladı.

Törene, CHP Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Abdullah Doğan, Belediye Başkanı Kerim Aksu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Cumhuriyet Başsavcısı Gürmen İlhanoğlu, öğretim üyeleri ve görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.