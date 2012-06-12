Gercüş'te insan kemiği iddiası

BATMAN

Arıca köyünde oturan Mehmet Ekinci (81), AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarlasını kazdığı sırada birkaç kemiğe rastladığını söyledi.

Çorak olduğu için tarlasını kazmak zorunda kaldığını ifade eden Ekinci, ''Kazınca insan kemikleri ortaya çıktı. Kazıya devam ettikçe irili ufaklı kemikler çıkmaya devam etti. Kemikler arasında kafatası ve dişler de vardı. Hepsini topluyorum'' dedi.

Köy Muhtarı M.Şerif Ekinci ise amcasının tarlasında çok sayıda kemik bulduğunu, bunları tarlada muhafaza ettiklerini belirterek, ''Amcam tarlasında insan kemikleri buldu, konunun araştırılmasını istiyoruz. Konuyu yetkililere bildirdik'' diye konuştu.

Kaymakam Halit Mengi de konunun savcılığa intikal ettiğini ifade ederek, araştırmanın sürdüğünü söyledi.