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Gercüş'te insan kemiği iddiası

Gercüş'ün Arıca köyünde insan kemikleri bulunduğu iddia edildi.

Gercüş'te insan kemiği iddiası

Gercüş'ün Arıca köyünde insan kemikleri bulunduğu iddia edildi.

12 Haziran 2012 Salı 08:39
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Gercüş'te insan kemiği iddiası

BATMAN

Arıca köyünde oturan Mehmet Ekinci (81), AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarlasını  kazdığı sırada birkaç kemiğe rastladığını söyledi.
Çorak olduğu için tarlasını kazmak zorunda kaldığını ifade eden Ekinci, ''Kazınca insan kemikleri ortaya çıktı. Kazıya devam ettikçe irili ufaklı kemikler çıkmaya devam etti. Kemikler arasında kafatası ve dişler de vardı. Hepsini topluyorum'' dedi.
Köy Muhtarı M.Şerif Ekinci ise amcasının tarlasında çok sayıda kemik bulduğunu, bunları tarlada muhafaza ettiklerini belirterek, ''Amcam tarlasında insan kemikleri buldu, konunun araştırılmasını istiyoruz. Konuyu yetkililere bildirdik'' diye konuştu.
Kaymakam Halit Mengi de konunun savcılığa intikal ettiğini ifade ederek, araştırmanın sürdüğünü söyledi.

AA

Son Güncelleme: 12.06.2012 00:39
Anahtar Kelimeler:
GERCÜŞ
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