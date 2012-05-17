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Genelkurmay'dan "12 Eylül" açıklaması

Genelkurmay, 12 Eylül döneminin "Sıkıyönetim koordinasyon toplantısı teyp bandı metinlerinin yer aldığı bazı sayfaların alındığını" bildirdi

Genelkurmay'dan "12 Eylül" açıklaması

Genelkurmay, 12 Eylül döneminin "Sıkıyönetim koordinasyon toplantısı teyp bandı metinlerinin yer aldığı bazı sayfaların alındığını" bildirdi

17 Mayıs 2012 Perşembe 08:56
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Genelkurmay'dan

     Genelkurmay Başkanlığı, 12 Eylül davasını gören Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin müzekkeresi üzerine gönderdiği yazıda, 12 Eylül döneminin ''Sıkıyönetim koordinasyon toplantısı teyp bandı metinlerinin yer aldığı bazı sayfaların, önceden kesilerek alındığını'' bildirdi.
     Konuya ilişkin bilgi, Genelkurmay Başkanlığı'nın, ''12 Eylül 1980 darbesi öncesinde genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları arasında yapıldığı iddia edilen toplantılara ilişkin tutanak, Bayrak Harekat Direktifi ve darbenin yapıldığı gün ile ilgili planların onaylı suretinin gönderilmesine'' ilişkin müzekkeresine yanıtında yer aldı. 
     Genelkurmay Başkanlığı'nın 4 Mayıs 2012 tarihli cevabında, mahkemenin sorduğu ''Sıkıyönetim koordinasyon toplantısı teyp bandı metinlerinin bazı sayfalarının tamamının, bazı sayfalarının ise bir kısmının kesilerek daha önceden alındığı'' belirtildi.
     Eksik sayfaların Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nca araştırıldığı ifade edilen tutanakta, eksik sayfalardan numaralı ve numarasız ciltlerdeki bazı sayfaların bulunabildiği kaydedildi. Yanıtın ekinde, bulunan sayfalar mahkemeye gönderildi.
     Devam eden arşiv araştırma çalışmalarında sorulan hususlarla ilgili başka belgelerin bulunması halinde, mahkemeye ayrıca gönderileceği de yanıtta yer aldı.

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 00:57
Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay
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