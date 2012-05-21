Gençlik için internet hayati ihtiyaç

Üniversite, lise öğrencisi olan ve çalışan, çalışmayan, 15-30 yaş arası toplam 4 bin 300 genç ile online ve yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmada, Türkiye'deki gençlerinin medya tüketim alışkanlıkları incelendi.
Araştırma sonuçlarına göre üniversite gençliği, televizyon başında geçirdiği zamanın 3 katını internette dolaşarak geçirirken, katılımcı her 4 lise öğrencisinin 3'ü internette dolaşırken aynı zamanda başka şeylerle de ilgileniyor.
Gençliğin üçte biri için internet, ''yokluğunda yaşayamayacakları bir şey'' anlamına gelirken, gençlerin dikkatlerini toplayıp konsantre oldukları ''tek'' zaman e-maillerini kontrol ettikleri ve online oyun oynadıkları saatler oluyor.
Araştırmaya katılan lise ve üniversite öğrencilerinin internete girdiklerinde aynı anda ortalama 3 sayfa açık oluyor. En çok bağlı kalınan sayfa Facebook oldu.
AA