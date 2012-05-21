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Gençlik için internet hayati ihtiyaç

Gençliğin üçte biri için internet, ''yokluğunda yaşayamayacakları bir şey'' anlamına geliyor

Gençlik için internet hayati ihtiyaç

Gençliğin üçte biri için internet, ''yokluğunda yaşayamayacakları bir şey'' anlamına geliyor

21 Mayıs 2012 Pazartesi 12:58
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Gençlik için internet hayati ihtiyaç
İSTANBUL - Youth Republic grup şirketi Youth Insight'ın gerçekleştirdiği ''Medya Tüketim Araştırması''nın sonuçlarına göre, gençliğin üçte biri için internet, ''yokluğunda yaşayamayacakları bir şey'' anlamına geliyor. 

Üniversite, lise öğrencisi olan ve çalışan, çalışmayan, 15-30 yaş arası toplam 4 bin 300 genç ile online ve yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmada, Türkiye'deki gençlerinin medya tüketim alışkanlıkları incelendi.
Araştırma sonuçlarına göre üniversite gençliği, televizyon başında geçirdiği zamanın 3 katını internette dolaşarak geçirirken, katılımcı her 4 lise öğrencisinin 3'ü internette dolaşırken aynı zamanda başka şeylerle de ilgileniyor.
Gençliğin üçte biri için internet, ''yokluğunda yaşayamayacakları bir şey'' anlamına gelirken, gençlerin dikkatlerini toplayıp konsantre oldukları ''tek'' zaman e-maillerini kontrol ettikleri ve online oyun oynadıkları saatler oluyor.
Araştırmaya katılan lise ve üniversite öğrencilerinin internete girdiklerinde aynı anda ortalama 3 sayfa açık oluyor. En çok bağlı kalınan sayfa Facebook oldu.

AA

Son Güncelleme: 21.05.2012 04:58
Anahtar Kelimeler:
Internet
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