Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Gencebay'ın ismi çocukluğunun geçtiği caddeye verildi

İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Gebi Caddesi'ne Orhan Gencebay'ın ismi verildi

Gencebay'ın ismi çocukluğunun geçtiği caddeye verildi

İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Gebi Caddesi'ne Orhan Gencebay'ın ismi verildi

15 Ağustos 2013 Perşembe 14:24
2824 Okunma
Gencebay'ın ismi çocukluğunun geçtiği caddeye verildi

SAMSUN - Samsun'un  Orhan Gencebay'ın çocukluğunun geçtiği İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Gebi Caddesi'ne Gencebay'ın ismi verildi.

İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Muhtarı Filiz Kavalcı, 2 yıl önce bir televizyon programında Orhan Gencebay'ın kendi mahallesinde doğduğunu öğrenince, doğduğu cadde ve evi buldu.

Orhan Gencebay'ın doğduğu evin müze yapılması için çalışma başlatan Kavalcı, evin tamamen yıkılıp yenisinin yapıldığını öğrenince, Gencebay'ın çocukluğunun geçtiği caddeye adının verilmesi için Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni müracaat etti. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, teklifi inceleyerek, caddenin adının Orhan Gencebay olarak değiştirilmesine karar verdi.

Konu hakkında AA muhabirine açıklama yapan sanatçı Orhan Gencebay, kendisinin ve kardeşlerimin çocukluklarının geçtiği caddeye adının verilmesinden çok mutlu olduğunu söyledi.

"Benim toprağım Samsun. Oturduğum mahalle Ulugazi" diyen Gencebay, "Orada büyüdüm ben. Adımın o caddeye verilmesinin anlamı benim için çok büyük. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Ulugazi Mahallesi Muhtarı Filiz Kavalcı'ya çok teşekkür ediyorum. Samsun'u ben çok seviyorum ve Samsun'da güzel şeyler olması için gereken hassasiyeti gösteriyorum" diye konuştu.

Ulugazi Mahallesi Muhtarı Filiz Kavalcı ise, Orhan Gencebay'ın yaklaşık 15 yıldır muhtarlık yaptığı mahallede doğmasının kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşların Türkiye'ye mal olmuş bir insanın doğduğu caddeyi ve evi bilmesi gerektiğine işaret eden Kavalcı, "Orhan Gencebay'ın çocukluk hatıralarının yaşandığı caddeye adını vererek onu mutlu etmek istedik" dedi.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 14:25
Anahtar Kelimeler:
Gencebay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ