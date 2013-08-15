Gencebay'ın ismi çocukluğunun geçtiği caddeye verildi

SAMSUN - Samsun'un Orhan Gencebay'ın çocukluğunun geçtiği İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Gebi Caddesi'ne Gencebay'ın ismi verildi.



İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Muhtarı Filiz Kavalcı, 2 yıl önce bir televizyon programında Orhan Gencebay'ın kendi mahallesinde doğduğunu öğrenince, doğduğu cadde ve evi buldu.



Orhan Gencebay'ın doğduğu evin müze yapılması için çalışma başlatan Kavalcı, evin tamamen yıkılıp yenisinin yapıldığını öğrenince, Gencebay'ın çocukluğunun geçtiği caddeye adının verilmesi için Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni müracaat etti. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, teklifi inceleyerek, caddenin adının Orhan Gencebay olarak değiştirilmesine karar verdi.



Konu hakkında AA muhabirine açıklama yapan sanatçı Orhan Gencebay, kendisinin ve kardeşlerimin çocukluklarının geçtiği caddeye adının verilmesinden çok mutlu olduğunu söyledi.



"Benim toprağım Samsun. Oturduğum mahalle Ulugazi" diyen Gencebay, "Orada büyüdüm ben. Adımın o caddeye verilmesinin anlamı benim için çok büyük. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Ulugazi Mahallesi Muhtarı Filiz Kavalcı'ya çok teşekkür ediyorum. Samsun'u ben çok seviyorum ve Samsun'da güzel şeyler olması için gereken hassasiyeti gösteriyorum" diye konuştu.



Ulugazi Mahallesi Muhtarı Filiz Kavalcı ise, Orhan Gencebay'ın yaklaşık 15 yıldır muhtarlık yaptığı mahallede doğmasının kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi.



Tüm vatandaşların Türkiye'ye mal olmuş bir insanın doğduğu caddeyi ve evi bilmesi gerektiğine işaret eden Kavalcı, "Orhan Gencebay'ın çocukluk hatıralarının yaşandığı caddeye adını vererek onu mutlu etmek istedik" dedi.



