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Genç nüfusta "keskin" azalış

Türkiye nüfusu son 11 yılda yüzde 10 artarken, genç nüfus yaklaşık yüzde 10 oranında azaldı.

Genç nüfusta "keskin" azalış

Türkiye nüfusu son 11 yılda yüzde 10 artarken, genç nüfus yaklaşık yüzde 10 oranında azaldı.

24 Mayıs 2012 Perşembe 12:33
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Genç nüfusta

Türkiye'nin ''en önemli zenginliği'' olarak ifade edilen genç nüfus hızla azalıyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, son 11 yılda Türkiye nüfusu neredeyse yaklaşık yüzde 10,20 artmasına rağmen, genç nüfus oranı yüzde 9,76 oranında azaldı.
Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2000-2011 döneminde yüzde 20,5'ten yüzde 16,8'e geriledi.
2000 yılında 15-24 yaş grubundaki nüfus binde 20,6 artarken, 2010'da binde 10,6 azaldı. Genç nüfusta yıllık nüfus artış hızı 2011'de de binde eksi 0,2 olarak hesaplandı.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 04:34
Anahtar Kelimeler:
Genç Nüfusta Keskin Azalış
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