Türkiye'nin ''en önemli zenginliği'' olarak ifade edilen genç nüfus hızla azalıyor.



AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, son 11 yılda Türkiye nüfusu neredeyse yaklaşık yüzde 10,20 artmasına rağmen, genç nüfus oranı yüzde 9,76 oranında azaldı.

Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2000-2011 döneminde yüzde 20,5'ten yüzde 16,8'e geriledi.

2000 yılında 15-24 yaş grubundaki nüfus binde 20,6 artarken, 2010'da binde 10,6 azaldı. Genç nüfusta yıllık nüfus artış hızı 2011'de de binde eksi 0,2 olarak hesaplandı.