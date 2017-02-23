Genç kızın gasbettiği yaşlı kadına saldırısı güvenlik kamerasında

ANKARA

Başkentte yolda yürüyen yaşlı kadına saldırarak dakikalarca darbeden kapkaççı, olaydan bir saat sonra Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekiplerince yakalandı. Genç kızın yaşlı kadına acımasızca saldırdığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi Adalıhalil Caddesi'nde yürüyen S.Y. (73), kendisine yaklaşarak çantasını gasbetmeye çalışan P.C (17) ile mücadele etmeye başladı. Aldığı darbeler sonucu yere düşen S.Y'yi tekmeleyen şüpheli, çantayı alamayınca önce olay yerinden uzaklaştı. Ardından yeniden yaşlı kadının yanına dönen genç kız, S.Y'ye bir kez daha saldırdı. Yaşlı kadını dakikalarla darbeden şüpheli, uzun uğraşları sonucu içinde 400 lira bulunan çantayı alarak kaçtı.

Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, gasp yaşandığı sırada caddeden geçen bir araç sürücüsünün yoluna kayıtsızca devam ettiği görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve çevrede yaptıkları araştırma sonucu şüpheli P.C'nin eşkalini tespit etti. Çalışma başlatan ekipler olaydan bir saat sonra P.C'yi aynı bölgede yakaladı.

Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen P.C, yaşının 18'den küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edili. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.