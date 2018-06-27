Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94408
ALTIN
186.727
DOLAR
4.6083
STERLİN
6.1016
EURO
5.3727
Genç kız düğününe bir hafta kala kazada öldü
Genç kız düğününe bir hafta...
Trump'ın seyahat yasağı protesto edildi
Trump'ın seyahat yasağı protesto edildi
Karaburun açıklarında deprem
Karaburun açıklarında deprem
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı...
14 ilde oylar yeniden sayılıyor
14 ilde oylar yeniden sayılıyor

Genç kız düğününe bir hafta kala kazada öldü

Genç kız düğününe bir hafta kala kazada öldü

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:25
0 Okunma
Genç kız düğününe bir hafta kala kazada öldü

YOZGAT

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, düğün hazırlığı yapan iki dünür aile mensuplarının bulunduğu otomobilin biçerdöverle çarpışması sonucu aralarında nişanlı genç kızın da olduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nuh Yüksel idaresindeki 06 KMV 99 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat karayolu Sekili köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen biçerdöverle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Zafir (36) ve Melike Y. (16) ile Sema Koç (22) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Nuh Yüksel ve Aleyna Yüksel ile Sema Koç'un kardeşi Ceyda Koç ise yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerinden biçerdöverle kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Nişanlıları ölüm ayırdı

Yüksel ve Koç ailelerinin, kazada hayatını kaybeden Sema Koç ile nişanlısının bir hafta sonraki düğünü için hazırlık yaptığı belirtildi.

Otomobildeki kişilerin çiftin evlendikten sonra Ankara'da oturacağı eve çeyizlerini ve eşyalarını yerleştirmekten dönerken kaza geçirdiği, Sema Koç'un nişanlısının ise Ankara'da olduğu ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
YozgatYerköyTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da 73 gündür kayıp kişinin cesedi bulundu
Antalya'da 73 gündür kayıp kişinin cesedi bulundu
Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor
Kırıkkale'de kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü
Kırıkkale'de kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü
Fatih'te cami bahçesinde erkek cesedi bulundu
Fatih'te cami bahçesinde erkek cesedi bulundu
6 il için sağanak uyarısı
6 il için sağanak uyarısı
Kastamonu'da yangın
Kastamonu'da yangın
Küçük Leyla 9'uncu günde de bulunamadı
Küçük Leyla 9'uncu günde de bulunamadı
Erzincan'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Erzincan'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ