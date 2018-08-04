Genç gönüllüler, tarihi antik yolda çalışıyorlar

Dünyanın değişik ülkelerinden gelerek Antalya'nın Akseki ilçesinde gönüllü çalışma kampında buluşan gençler, ilçedeki Tarihi Kervan Göç Yolu'nda gönüllü olarak görev yapıyor.

Kaymakamlık, Belediye ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı ile sivil toplum kuruluşu Gençtur tarafından ortaklaşa düzenlenen uluslararası proje kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Portekiz, İspanya ve Danimarka'dan Akseki'ye gelen 8 genç, Tarihi Kervan Göç Yolu'nun gönüllü çalışanı oldu.

İki hafta sürecek gönüllü çalışma kampının ilk haftasını tamamlayan gençler, sabah saatlerinden itibaren Tarihi Kervan Göç Yolu'na geliyor, yol ve çevre temizliği yapıyor, yolun yıkılan duvarlarını onarıyorlar. Gençler boş zamanlarında da yerel halkla bir araya gelerek bölgenin kültürünü öğreniyor.

Kamp lideri ve Gençtur gönüllüsü Samim Derya Ergene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede tarihi Sarıhacılar Mahallesi ile Belenalan Mahallesi arasında bulunan Tarihi Kervan Göç Yolu'nda ilk kez kamp programı düzenlediklerini söyledi.

Ergene, "Tarihi Kervan Göç Yolu'nda temizlik çalışmaları yaptık. Bir kısım yerlerde ise onarım çalışması yaptık. Gönüllü çalışma kampına Türkiye, Portekiz, İspanya ve Danimarka'dan gelen gençlerimiz kampa katılmaktan büyük mutluluk duydular." diye konuştu.

Gençtur'un Türkiye'nin birçok bölgesinde gönüllü çalışma kampları kurduğunu da ifade eden Ergene, şunları söyledi:

"Dünyanın çeşitli ülkelerinden ülkemize gelen gönüllüler ile birlikte köy okullarının onarılmasına, doğa temizliği gibi çeşitli işlerde yardımcı oluyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan çocuklara İngilizce öğretmek için projeler yapıyoruz. Dünyanın her yerinden, Meksika'dan Japonya'ya kadar gönüllüler ülkemize geliyor. Aynı zamanda Türkiye'deki gençleri liseden üniversiteye kadar yaş sınırı olmadan Avrupa yoğunluklu olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine gönderiyoruz. Burada temel amacımız bizim ülkemizin gençleri ile yabancıların bir arada kültürel bağ kurmasıdır."

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki Meslek Yüksekokulu Mimarı Restorasyon Programı Öğretim Görevlisi Meydan Palalı da Tarihi Kervan Göç Yolu'nun onarılmasında gençlere yardımcı olduklarını söyledi. Palalı, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 8 genç öğrenci grubu geldi. Akseki Kaymakamlığının düzenlemiş olduğu bu etkinlikte öğrenciler gönüllü olarak kervan yolunun hem uluslararası tanıtımını ve reklamını yaptık. Hem de yolun bir kısmını onardık. Çok güzel bir organizasyon ortaya çıktı." dedi.

Danimarka'dan katılan dans öğrencisi 21 yaşındaki Sofie Holmboe Schmidt ise Türkiye'de, özellikle Akseki'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Akseki'de Tarihi Kervan Göç Yolu'nun yolunun kendisini etkilediğini söyleyen Schmidt, "Bizim ülkemizde buna benzer tarihi yollar bulunmuyor. Bu tarihi kervan yolundan çok etkilendim. Yol çok güzel. Eski zamanlarda Alanya'ya kadar Akseki'den götürülen bal ve benzeri ürünlerin taşınmasından etkilendim. Kendi ülkemde böyle şeyler görmeye alışkın olmadığımızdan benim için tamamen farklı bir tarih." diye konuştu.

Boş zamanlarında hem dans ettiğini hem de Kopenhag'da bir Türk restoranında çalıştığını, Türkiye'ye gelmesinde onların büyük etkisi olduğunu söyleyen Schmidt, "Çalıştığım restoranda çiğ köfte gibi Türk yemekleri yapılıyordu. Türk kültürünü de ülkemde zaten tanıyorum. Burası mükemmel bir ülke. Türk insanı çok sıcakkanlı ve yardımsever. Ülkeme döndüğümde tarihi düğmeli evleri, müzeleri ve Tarihi Kervan Göç Yolu'nu herkese anlatacağım." ifadesini kullandı.