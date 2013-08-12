Gemi geri dönüşüm tesislerindeki zehirlenme

SİVAS - Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri'ndeki gemide gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden işçilerden Davut Özdemir'in cenazesi, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde toprağa verildi.

Özdemir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı morgunda yapılan otopsinin ardından Şarkışla'ya bağlı Kayapınar köyüne getirildi. Kayapınar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Özdemir'in ailesi ve yakınları ile Şarkışla Kaymakamı Davut Gül, İlçe Müftüsü Mehmet Cingöz ve vatandaşlar katıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri'nde sökümü yapılmak üzere getirilen ve faal olduğu dönemde "Quail Cruises" adlı firma tarafından işletilen "Pacific" adlı kruvaziyerin makine dairesinde biriken suyun tahliyesini yapan 11 işçi, önceki gün, ortaya çıkan gazdan zehirlenmişti. İşçilerden Doğan Balcı (37) ve Davut Özdemir (40) hayatını kaybetmişti.