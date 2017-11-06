Gelinlikle otobüs şoförlüğü yaptı

Trabzon'da 6 yıldır otobüs şoförlüğü yapan 29 yaşındaki Meltem Kurt, yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 yıldır ehliyeti olduğunu ilkokul yıllarında babasının tır şoförlüğü yaparken, büyük araçlara olan ilgisi artınca Trabzon'da bir turizm şirketinde otobüs şoförü olarak çalışmaya başladığını bildirdi.

Köy halkının ve çevresinin tepkilerine aldırmadan ailesinin desteğiyle mesleğini icra ettiğini aktaran Kurt, 150'ye yakın yerleşim yerinin dışında, Batum ile Tiflis'te de şoförlük yaparak birçok ili görme imkanı bulduğunu söyledi.

Kurt, otobüsünü gelin arabası olarak süsleteceğine ve şoförlüğünü de son kez yapacağına daha önceden karar verdiğine dikkati çekti.

Aradan geçen zaman içerisinde Ürdünlü Laith Azzam ile hayatını birleştirme kararı alan Kurt, otobüsü süsleterek son kez şoförlüğünü de gelinlikle yaptı. Gelin arabasından inen Kurt ve damat Azzam, otobüse binip, düğün konvoyu oluşturdu.

Ürdünlü Damat da muavin koltuğuna oturdu

Otobüsün şoför koltuğuna binerken gelin Kurt'a yardım eden damat Azzam da muavin koltuğuna oturdu. Çifti yol güzergahında gören vatandaşlarda şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, cep telefonuyla fotoğraf çekti. Heyecanlı olduğu gözlenen Kurt kornaya basarken, Azzam ise el salladı.

Kurt, "Evleneceğim gün şoförlüğü bırakacağım ve otobüsü gelin arabası yapacağım dedim yaptım. Hayalimi gerçekleştirdim." dedi.

Hayalini gerçekleştirmede eşinin de kendisini desteklediğini belirten Kurt, "Kalbim dayanmıyor desem yeridir. İçimdeki heyecanı bilemezsiniz. Ailelerimiz ve insanlar bizim için toplandı ne diyebilirim ki çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Kurt, zorlansa da gelinlikle otobüs sürdüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:

"Artık otobüs sürmeyi düşünmüyorum. Kendi otobüsümüzü alırsak o zaman mesleğe devam ederim. Ben hayalimi gerçekleştirdim ama herkes gerçekleştirmeyebilir eşime teşekkür ediyorum. İstanbul'dan, Bursa'dan, şirketten, taşıdığım turdan arkadaşlarımız geldi. Şimdi hayatımda öncelik sıram eşim oldu. Sonrada otobüs sürmek."