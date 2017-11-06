Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
112309
ALTIN
157.464
DOLAR
3.8561
STERLİN
5.0382
EURO
4.4779
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Merve ile "Çorba" ettik 
Merve ile "Çorba" ettik 
Erdoğan dört rektör atadı
Erdoğan dört rektör atadı
Yıldırım'dan kaçırılan Türkler için telefon
Kaçırılan Türkler için telefon
Pancarın yolculuğu
Pancarın yolculuğu

Gelinlikle otobüs şoförlüğü yaptı

Trabzon'da 6 yıldır otobüs şoförlüğü yapan 29 yaşındaki Meltem Kurt, gelin arabası olarak otobüsü süsleyip, son kez gelinlikle şoförlüğünü yaptı.

Gelinlikle otobüs şoförlüğü yaptı

Trabzon'da 6 yıldır otobüs şoförlüğü yapan 29 yaşındaki Meltem Kurt, gelin arabası olarak otobüsü süsleyip, son kez gelinlikle şoförlüğünü yaptı.

06 Kasım 2017 Pazartesi 11:50
0 Okunma
Gelinlikle otobüs şoförlüğü yaptı

Trabzon'da 6 yıldır otobüs şoförlüğü yapan 29 yaşındaki Meltem Kurt, yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 yıldır ehliyeti olduğunu ilkokul yıllarında babasının tır şoförlüğü yaparken, büyük araçlara olan ilgisi artınca Trabzon'da bir turizm şirketinde otobüs şoförü olarak çalışmaya başladığını bildirdi.

Köy halkının ve çevresinin tepkilerine aldırmadan ailesinin desteğiyle mesleğini icra ettiğini aktaran Kurt, 150'ye yakın yerleşim yerinin dışında, Batum ile Tiflis'te de şoförlük yaparak birçok ili görme imkanı bulduğunu söyledi.

Kurt, otobüsünü gelin arabası olarak süsleteceğine ve şoförlüğünü de son kez yapacağına daha önceden karar verdiğine dikkati çekti.

Aradan geçen zaman içerisinde Ürdünlü Laith Azzam ile hayatını birleştirme kararı alan Kurt, otobüsü süsleterek son kez şoförlüğünü de gelinlikle yaptı. Gelin arabasından inen Kurt ve damat Azzam, otobüse binip, düğün konvoyu oluşturdu.

Ürdünlü Damat da muavin koltuğuna oturdu

Otobüsün şoför koltuğuna binerken gelin Kurt'a yardım eden damat Azzam da muavin koltuğuna oturdu. Çifti yol güzergahında gören vatandaşlarda şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, cep telefonuyla fotoğraf çekti. Heyecanlı olduğu gözlenen Kurt kornaya basarken, Azzam ise el salladı.

Kurt, "Evleneceğim gün şoförlüğü bırakacağım ve otobüsü gelin arabası yapacağım dedim yaptım. Hayalimi gerçekleştirdim." dedi.

Hayalini gerçekleştirmede eşinin de kendisini desteklediğini belirten Kurt, "Kalbim dayanmıyor desem yeridir. İçimdeki heyecanı bilemezsiniz. Ailelerimiz ve insanlar bizim için toplandı ne diyebilirim ki çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Kurt, zorlansa da gelinlikle otobüs sürdüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:

"Artık otobüs sürmeyi düşünmüyorum. Kendi otobüsümüzü alırsak o zaman mesleğe devam ederim. Ben hayalimi gerçekleştirdim ama herkes gerçekleştirmeyebilir eşime teşekkür ediyorum. İstanbul'dan, Bursa'dan, şirketten, taşıdığım turdan arkadaşlarımız geldi. Şimdi hayatımda öncelik sıram eşim oldu. Sonrada otobüs sürmek."

Anahtar Kelimeler:
TrabzonGelinlikle Otobüs şoförlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamayınca patron oldu
Engelli taklidi yapan dilenciye para cezası
Engelli taklidi yapan dilenciye para cezası
'En büyük servetimiz çocuklarımız'
'En büyük servetimiz çocuklarımız'
'Uni Butik'
'Uni Butik'
FERİKÖY MEZARLIĞI’NDAKİ AZERBAYCAN ÜNLÜLERİ
FERİKÖY MEZARLIĞI’NDAKİ AZERBAYCAN ÜNLÜLERİ
'Sokak köpeklerinin yasalara uygun toplanmadığı' iddiası asılsız'
'Sokak köpeklerinin yasalara uygun toplanmadığı' iddiası asılsız'
'Manevi evlat' hizmeti
'Manevi evlat' hizmeti
Fikriye nine'den şiir kitabı
Fikriye nine'den şiir kitabı
SES SANATÇILARIMIZIN ASTROLOJİK KARAKTER ANALİZLERİ -7-
SES SANATÇILARIMIZIN ASTROLOJİK KARAKTER ANALİZLERİ -7-

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ