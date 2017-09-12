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Gelinlik giyme hayali 32 yıl sonra gerçekleşti

Sinop'ta yaşayan ve 1985 yılında dünyaevine giren ancak çeşitli nedenlerle gelinlik giyemeyen 55 yaşındaki 3 çocuk annesi Sabire Tosun'un hayali, 32 yıl sonra arkadaşları tarafından gerçekleştirildi.

Gelinlik giyme hayali 32 yıl sonra gerçekleşti

Sinop'ta yaşayan ve 1985 yılında dünyaevine giren ancak çeşitli nedenlerle gelinlik giyemeyen 55 yaşındaki 3 çocuk annesi Sabire Tosun'un hayali, 32 yıl sonra arkadaşları tarafından gerçekleştirildi.

12 Eylül 2017 Salı 15:52
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Gelinlik giyme hayali 32 yıl sonra gerçekleşti

Sinop'ta bir kurumda hizmetli olarak görev yapan evli ve 3 çocuk annesi Tosun, arkadaşlarına eşi Mehmet Tosun ile evlendikleri dönemde bazı nedenlerden ötürü gelinlik giyemediğini, bunun içinde hep bir ukde olarak kaldığını anlattı.

Tosun'un gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmeye karar veren arkadaşları bu isteklerini Tosun'un da kabul etmesi üzerine kendisine gelinlik hazırladı ve aile arasında eğlence düzenledi.

Eğlence öncesi kuaföre götürülen Sabire Tosun'un saçları, aynı kuaförde çalışan kızı tarafından yapıldı. Çiftin düğün fotoğrafları da yine arkadaşları tarafından Akliman Koyu'nda çekildi.

Sabire Tosun, yaptığı açıklamada, organizasyonun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Eşiyle evlendikleri dönemde gelinlik giyemediğini belirten Tosun, "Arkadaşlarımla iş yerinde sohbet ederken bazen bunu dile getiriyordum. Önceleri eşimin haberi yoktu ama benim vardı. Eğlence öncesi gelinlik provaları da yaptık." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SinopGelinlikGelinlik Giyme Hayali
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