Gelininin karaciğeriyle sağlığına kavuştu

TOKAT - Tokat'ta yaşayan ve 13 yıldır karaciğer yetmezliği hastalığıyla mücadele eden 61 yaşındaki Rabia Balcı, gelini Emine Balcı'dan yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu.



Memorial Ataşehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla gelininin karaciğerinin yüzde 70'lik bölümünün kendisine nakledildiğini ve bu sayede tutunduğunu anlatan Rabia Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıldır karaciğer yetmezliği ve Hepatit C hastalığıyla mücadele ettiğini, son dönemlerde de hastalığının iyice arttığını belirtti.



2014’ten sonra ayağa kalkamayacak duruma geldiğini anlatan Balcı, "Önceden nakil gerekmediğini söylemişlerdi. Gelinim benimle ilgilendi, Memorial Ataşehir Hastanesi'ne götürdü" dedi.



İstanbul'a tedavi için gittiğinde önce kızından sonra da oğlundan nakil için örnek alındığını ancak hiçbirinin tutmadığını dile getiren Balcı, "Gelinime hiç 'sen de gel, tutarsa' diye ağzımızdan çıkmadı. Fakat o hep öyle hayal ederdi. 'Anne benim dokum uyacak' derdi. Sonra oğlumunkinin olmadığını duyunca bana ilettiler ki geliniminki tutmuş. Yeniden hayata tutundum. Allah gelinimden razı olsun" diye konuştu.



"Hiç düşünmedim, gittim verdim"



32 yaşındaki gelin Emine Balcı da geçen yıldan beri durumu kötüye giden kayınvalidesinin artık yataktan kalkamaz hale geldiğini, bunun üzerine muayeneye gidince doktorların nakil olabileceğini belirttiklerini anlattı.



Bunun üzerine hastane arayışına girdiğini dile getiren Balcı, "Kimseye sormadan telefonla randevu aldım. Eve geldim anneme anlattım ama etmedi. 'Rabbim ne kadar ömür biçtiyse o kadar yaşarım' dedi. Fakat hiç kimse göz yumamazdı böyle bir şeye. Ben zaten randevu aldığım için uçak bileti de alındı. Benim karaciğerim uyunca, zaten hep gönüllüydüm, Rabbim bana nasip etti vermeyi. Kayınvalideme karaciğerimi verdim" diye konuştu.



Nakil olalı 4 ay geçtiğini ifade eden Balcı, hem kendisinin hem de kayınvalidesinin durumunun çok iyi olduğunu söyledi. Emine Balcı, "Zaten bir hafta içinde taburcu olduk. İki ay süreyle de normal hayatıma döndüm. Artık kayınvalidem de daha iyi, daha genç. Yatağa bağımlı değil. Her işini kendisi yapıyor. Demek ki gelin kayınvalide ilişkimiz daha da samimi olacak artık. Biz hep anne kız gibiydik" ifadelerini kullandı.



"Baskılara rağmen geri adım atmadı"



Emine Balcı'nın kocası Engin Balcı da eşinin karaciğerini verme konusunda yakınlarından ve arkadaşlarından tepki gördüğünü anlattı.



Tüm bu baskılara rağmen annesine karaciğerini verdiği için eşine teşekkür eden Engin Balcı, şunları söyledi:



"Bizim karaciğerlerimiz uymayınca herhangi bir şekilde eşime müdahalede bulunmadık. Yalnız o çok kararlıydı. Sonrasında uyum sağlar da vazgeçer mi diye endişe ettim aslına bakarsanız. Fakat o hiç geri adım atmadı tüm baskılara rağmen. Çevreden etkilemek isteyenler çok oldu. Arkadaş çevresinden, kendi çevresinden ama ısrarla 'ben laf olsun diye tahlile gitmedim, kararlıyım' dedi. Kararlılığını da sürdürdü. Ben 'ver' ya da 'verme' diye bir şey söylemedim."



Bir tarafta annesi bir tarafta da eşi olduğu için çeşitli endişeler yaşadığını anlatan Engin Balcı, "Eşimin de bu durumdan zarar görebilme ihtimalini düşünerek endişelendim. Çok şükür korktuğumuz olmadı. Her şey yolunda gitti. Devlet sağ olsun, Allah razı olsun. Cebimizden hiçbir ücret çıkmaksızın her türlü ihtiyacımızı giderdi. Şu an çok şükür durumları iyi" dedi.