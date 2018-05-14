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Geleneksel resim sanatları 'strafor'da hayat buluyor

Resim öğretmeni Akkuş'un rölyef ve fresk resim sanatlarından esinlenerek kum sıvı ve alçı ile güçlendirdiği strafor üzerine yaptığı "hat, minyatür, tezhip ve ebru" sanatlarından oluşan tablolar büyük beğeni topluyor.

Geleneksel resim sanatları 'strafor'da hayat buluyor

Resim öğretmeni Akkuş'un rölyef ve fresk resim sanatlarından esinlenerek kum sıvı ve alçı ile güçlendirdiği strafor üzerine yaptığı "hat, minyatür, tezhip ve ebru" sanatlarından oluşan tablolar büyük beğeni topluyor.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 17:13
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Geleneksel resim sanatları 'strafor'da hayat buluyor

Üniversite yıllarında strafor (köpük malzeme) üzerine rölyef (kabartma sanatı) tablolar yapmaya başlayan resim öğretmeni Serkan Akkuş, yaptığı tabloların daha dayanıklı olması için binaların dış cephelerinde kullanılan akrilik tutkal karışımlı kum sıvayı straforların yüzeyine uyguluyor.

Ardından yüzeyini kum sıva ile güçlendirdiği straforların üzerine alçı uygulayarak çalışmalarında daha kalıcı ve zamanla solmayan renkler elde eden Akkuş'un kendine has bir yöntemle strafor üzerine geleneksel hat, minyatür, ebru, tezhip gibi sanatlarla yaptığı tablolar hayranlık uyandırıyor.

Elazığ Mollakendi Ortaokulu'nda görevli 36 yaşındaki resim öğretmeni Akkuş, yaptığı açıklamada, strafor üzerine resim çalışmalarına 13 yıl önce üniversite yıllarında öğretmeninin yönlendirmesi ile başladığını belirtti.

İlk olarak strafor üzerine rölyef tarzında kabartma tablolar yaptığını ancak gördüğü eksiklikler üzerine bunu daha da geliştirmek için çeşitli yöntemler denediğini ifade eden Akkuş, şöyle devam etti:

"Strafor çalışmalarımın eksik bir yönü vardı, o da dayanıksız olmasıydı. Daha dayanıklı hale getirmenin yollarını aradım. Bunun inşaatlarda dış cephe sıvasında kullanılan kumla akrilik tutkalı belli bir kıvamda karıştırarak straforun üzerine püskürtme yöntemiyle serpip daha sağlam dayanıklı ve kullanılabilir bir çalışma ortaya çıkmasını sağladım. Daha sonra yüzeyin pürüzsüz hale gelmesi, boyanan eserin zamanla solmaması için harç ıslakken üzerine alçı serpiştirip fresk tarzında bir uygulamayı da straforda kullandım. Hem rölyef hem de fresk sanatını içermesinden farklı bir teknik ortaya çıkarmış oldum."

Strafor üzerine hat, minyatör, tezhip ve ebru sanatını işliyor

Akkuş, strafor üzerine daha çok geleneksel resim sanatlarını yaşatmak adına hat, minyatör, tezhip ve ebru sanatı ile tablolar yaptığını dile getirdi.

Yaptığı tablolarda topluma mesaj vermeye de çalıştığını ve bu bağlamda 15 Temmuz darbe girişimi, Zeytin Dalı Harekatı ve terör operasyonlarını tasvir eden resimlerde yaptığını ifade eden eden Akkuş, eserlerinde tarihteki Türk askerlerini tasvir eden figürlere de yer verdiğini kaydetti. 

Akkuş, şöyle konuştu:

"Strafor üzerine çalışmalarıma geleneksel sanatları uyarlayınca kendi geleneğimizin devamı olduğundan daha etkili çalışmalar ortaya çıktı. Oluşturduğum yüzey sayesinde strafor hat, ebru, tezhip ve minyatür çalışmalarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Yaptığım çalışmalar içerisinde 15 Temmuz, Afrin, Cizre, Sur'daki operasyonlarda güvenlik güçlerimizin gösterdiği kahramanlıkları da ele aldım."

Fresk tarzında kullandığı alçının tablodaki boyanın uzun yıllar bozulmadan ve solmadan kalmasına olanak sağladığını vurgulayan Akkuş, straforun ucuz bir malzeme olması açısından da avantaj sağladığını dile getirdi.

Akkuş, "Bunun yaygınlaşması için öğrencilerime de anlatıyorum. Farklı kurslar açarak da yaygınlaşmasını sağlamak istiyorum. Bunun için hem il bazında hem de il dışında farklı sergiler açarak çalışmalarımı tanıtmak istiyorum." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
StraforResim öğretmeni Serkan Akkuş
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