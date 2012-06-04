Geleceğimiz için ''iyimseriz''

04 Haziran 2012 Pazartesi 13:50
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ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) genç-yetişkin, kadın-erkek özelinde derlediği, 5 yıl sonrasına yönelik Türkiye için değişim tahminlerine bakılırsa, hem genç nüfusun hem de yetişkin nüfusun önemli kısmı ekonomik açıdan, sosyal haklar ve özgürlükler, kamu hizmetlerinin sunumu ve devletin şeffaflığı bakımından ülkenin iyi yönde değişeceğini düşünüyor.
15-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 42,7'si, yetişkinlerin de yüzde 39,5'i sosyal haklar ve özgürlükler bakımından iyi yönde değişim olacağını düşünüyor.
Halkın, Türkiye'nin 5 yıl sonrasına yönelik değişim tahmini kadın-erkek ayrımında ele alındığında ise erkeklerin kadınlardan daha ümitvar oldukları görülüyor.
AA
Son Güncelleme: 04.06.2012 05:52