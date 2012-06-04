Geleceğimiz için ''iyimseriz''

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (

TÜİK

) genç-yetişkin, kadın-erkek özelinde derlediği, 5 yıl sonrasına yönelik Türkiye için değişim tahminlerine bakılırsa, hem genç nüfusun hem de yetişkin nüfusun önemli kısmı

ekonomik

açıdan,

sosyal haklar

ve özgürlükler, kamu hizmetlerinin sunumu ve devletin şeffaflığı bakımından ülkenin iyi yönde değişeceğini düşünüyor.

