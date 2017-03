Geleceği aydınlatmak için, ışıklar bir saatliğine kapatılacak…

Dünyada doğal kaynaklar hızla tükeniyor, iklim değişikliği her geçen gün daha büyük bir tehdit haline gelirken, çevre kirliliği ise artıyor. Özellikle gelecek nesiller için endişe verici olan bu tablo, daha yaşanabilir bir dünya ve aydınlık bir gelecek için hepimizin sorumluluk alması gereken bir dönemde olduğumuzu gösteriyor. Gerçekleştirdiği örnek çalışmalarla çevre konusundaki en duyarlı kuruluşlar arasında yer alan VİKO by Panasonic, WWF-Türkiye tarafından yürütülen Dünya Saati etkinliğine ana sponsor olarak destek veriyor. Dünyanın en büyük çevre etkinliklerinden biri olan Dünya Saati’ne, 2016 yılında Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 178 ülkeden milyonlarca insan katılmıştı. Her yıl milyonlarca insanın, bir saatliğine ışıkları kapatarak küresel iklim değişikliği konusunda önemli bir farkındalık oluşturmasını sağlayan Dünya Saati etkinliği bu yıl 25 Mart Cumartesi günü, 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Türkiye’de Boğaziçi Köprüleri, Dolmabahçe Sarayı ve Sultanahmet Camii gibi anıtsal yapıların yanı sıra Efes Antik Kenti, Selimiye Camii ve Peri Bacaları da ışıklarını kapatarak bu önemli etkinliğe değer katacak. Türkiye’nin bu önemli tarihi yapıları, iklim değişikliği sorununa dikkat çekecek, geleceğe ışık tutacak.

Akdeniz ormanlarını kurtarmak için bağış çağrısı…

Türkiye’deki Dünya Saati kampanyası, bu yıl bir başka ilke daha imza atıyor. İklim değişikliği nedeniyle tehdit altındaki Akdeniz ormanlarını gündeme getiriyor ve ormanların korunması için bir bağış kampanyası başlatıyor. WWF-Türkiye, Dünya Saati’nde herkesi ORMAN yazıp, 8486’ya bir mesaj atarak Akdeniz ormanlarının iklim değişikliğine uyum sağlaması için yürütülen projeye 10 TL bağışta bulunmaya çağırıyor. WWF-Türkiye, Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma Merkezi iş birliğiyle yürütülen proje, iklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki olası etkilerini inceliyor, elde edilen sonuçları orman yönetim planlarına entegre ederek orman varlığının sürdürülmesini amaçlıyor.

“Gereksizse Kapat, Geleceği Aydınlat”

VİKO by Panasonic Pazarlama Direktörü Aysel Özaltınok “Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve başta iklim değişikliği olmak üzere çevre sorunlarına karşı duyarlı olmak, tüm insanlığın ortak sorumluluğudur. İklim değişikliği gezegenimizi her geçen gün daha çok tehdit eden, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için alacağımız sorumlulukların da temelini oluşturan bir kavram. “Gereksizse Kapat, Geleceği Aydınlat” sloganı ile bu önemli çevre hareketini ana sponsor olarak destekliyor ve ayrıca 25 Mart Cumartesi akşamı, tüm paydaşlarımızı ışıklarını 1 saatliğine kapatmaya davet ediyoruz. Elektrik anahtarlarının kapatılması ile hayat bulacak bu kampanyaya verilecek her bir desteğin, dünyamıza karşı sorumluluklarımız ve gelecek nesillerin daha yaşanabilir bir dünyaya sahip olmasının önemi kapsamında anlamlı bir farkındalık yaratacağına inanıyorum.” dedi.