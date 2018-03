GAZZE - İsrail'in geçen yıl düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 2 binden fazla kişinin ölümüne ve bölgede büyük bir yıkıma tanık olan Gazzeliler, ramazan bayramına, savaşın açtığı ve hala kanamaya devam eden yaralarla giriyor. Saldırılar sırasında isabet alan evde 5 çocuğunu kaybeden Batş ailesi de, Gazze'de bayram sevincini yaşayamayan aileler arasında.



Aradan geçen bir yıla rağmen aklından çıkmayan dehşet anlarını AA muhabirine anlatan anne Reca, "Saldırı günü çocuklarım, evimizin yakınında olan amcalarının evine gitmişti. İsrail savaş uçakları amcalarının evini 2 füze ile bombaladı. Hemen oraya koştum. Bina tamamen yıkılmış, her yerden dumanlar yükseliyordu. Şoka girmiştim ne yapacağımı bilemiyordum" dedi.



Reca, "Ben gittikten biraz sonra bölgeye ambulanslar geldi. Akrabalarımdan biri enkazda bazı şehitlerin olduğunu söyledi. Daha sonra Batş ailesinden 25 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Aralarında en küçüğü 10 yaşında 5 çocuğum da vardı" diye konuştu.



Oğullarından Enes'in 10, Yahya'nın 18, Subhi'nin 19, Semah'ın 20 ve Zekeriya'nın 22 yaşında olduğunu aktaran Reca, şunları söyledi:



"İnsanın 5 çocuğunu birden kaybetmesi tarifi imkansız bir acı. Enkaz arasında çocuklarımın cesetlerini arıyordum. Saldırılarda bina tamamen taş yığınına dönüştüğü için arama işi çok meşakkatliydi. Sivil savunma ekiplerinin cesetleri bulması birkaç gün sürdü. İşgalci İsrail hiçbir insani ölçü gözetmeden çocuklarımıza saldırdı. Masumları, silahsız insanları her türlü yolla hedef aldı. Bu insanlar silah taşımıyordu. Enkaz altında kadınların, çocukların cesetleri birbirine karışmıştı."



"İsrail, hayat sevincimi elimden aldı" diyen Reca, "Çocuklarımla oturduğum, onlarla sohbet ettiğim zamanları aklımdan çıkaramıyorum. Her gün evimizin yakınlarındaki kabirlerini ziyarete gidiyorum. Onlarla yaşadığım güzel anları yad ediyorum" ifadelerini kullandı.



Ailesinin bu şekilde katledilmesini bir an bile unutamadığını dile getiren baba Ala ise "Böyle bir olayı anlatmak bile çok zor. Çok korkunç, insanlık dışı bir durum. İsrail, Gazze saldırılarında hiçbir şey elde edemeyeceği için masumları ve silahsız insanları öldürmek istedi" diye konuştu.



İsrail'in 7 Temmuz 2014'te Gazze’ye başlattığı ve 51 gün devam eden saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 2 bin 157 kişi hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı. Saldırılarda ayrıca 17 bin 200 ev, 73 cami ve 24 okul tamamen yıkılmış, binlerce bina hasar görmüştü. 12 Temmuz'da İsrail savaş uçaklarının, Şuaf mahallesine düzenlediği saldırılarda Reca ve Ala çiftinin 5 çocuğunun da aralarında bulunduğu Batş ailesinin 20 ferdi hayatını kaybetmişti.