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Gaziantepli çoban TEOG birincisi oldu

İslahiye ilçesinde ailesine katkı sağlamak için çobanlık yapan Aydan Zorlu, TEOG ikinci dönem ortak sınavlarında 120 sorunun tamamına doğru yanıtlayarak ailesinin gurur kaynağı oldu.

Gaziantepli çoban TEOG birincisi oldu

İslahiye ilçesinde ailesine katkı sağlamak için çobanlık yapan Aydan Zorlu, TEOG ikinci dönem ortak sınavlarında 120 sorunun tamamına doğru yanıtlayarak ailesinin gurur kaynağı oldu.

05 Haziran 2017 Pazartesi 12:28
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Gaziantepli çoban TEOG birincisi oldu

İslahiye ilçesinde girdiği TEOG ikinci dönem ortak sınavlarında 120 sorunun tamamını doğru cevaplayan Aydan Zorlu, boş zamanlarında çobanlık yapıyor.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Beroje ve Okul Müdürü Ahmet Rıfat Çerko, İslahiye Kazıklı Mahallesi Fillitepe Mevkisi'nde oturan ve taşımalı eğitimle 12 kilometre mesafedeki Yolbaşı Şehitler Ortaokuluna giden 8/A sınıfı öğrencisi Aydan Zorlu'yu keçileri sağdığı sırada ziyaret ederek kendisine hediyeler verdi.

Zorlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde boş zamanı olduğunda sürekli ders çalıştığını, babasıyla hayvanları otlatırken de test kitabını yanına aldığını anlatarak, "Fırsat buldukça test çözerim, okulda öğretmenlerim çok yardımcı oldu. Test kitabı alırken hafta sonları da bizleri TEOG sınavına hazırladılar. Sınav bittiğinde internetten soruların cevaplarını karşılaştırdım. Hepsi doğru çıkınca çok sevindim." dedi.

Fen Lisesine gitmek ve ileride doktor olmak istediğini belirten Zorlu, başarının çalışarak kazanıldığını dile getirdi.

Baba Mustafa Zorlu, kızının eğitiminin yanı sıra kendilerine de yardımcı olduğunu belirterek, "Bu zor şartlarda elde ettiği başarı beni çok duygulandırdı. Kızımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Anne Remziye Zorlu da okuyamadığını ve eğitime her zaman gıptayla baktığını anlatarak, şunları söyledi:

"Biz okumadık, şartlar kötüydü. Ben de çok çalışkandım ama sonunu getiremedim. Ben de kuzu güder ve okula giderdim, maddi şartlarda okuyamadım. Ama her zaman kızım okusun isterdim. İnşallah devamını da getirir. Çok mutluyum, kızımla gurur duyuyorum."

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Beroje de öğrenciyi tebrik ederek, ailesine kızlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Aydan Zorlu'nun taşımalı eğitimle okuluna devam edebildiğini belirten Beroje, kız çocuğunun tüm gençlere örnek olması gerektiğini sözlerine ekledi.

AA

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