Gaziantepli beşizler evlerine kavuştu

GAZİANTEP

Gaziantep'te 8 yıl önce evlenen Sibel (26) ve İbrahim Esen (25) çifti, çocukları 6 yaşındaki Selda ve 3 yaşındaki Hüseyin'in ardından bir bebek sahibi daha olmaya karar verdi.

Hamile kalan Sibel Esen'in hastanedeki kontrollerinde ise bebeklerin beşiz olduğu belirlendi.

Doktorların, hayati tehlike nedeniyle bebeklerin üçünün alınmasını önerdiği anne, bu öneriyi kabul etmeyerek, yaklaşık 7 aylık zorlu hamilelik sürecinin ardından 5 Mart'ta Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu'nun gerçekleştirdiği doğumla biri kız 5 bebek dünyaya getirdi.

Sezaryenle dünyaya gözlerini açan Aslıhan, Ahmet, Berat, Mesut ve Mahmut Selim, yaklaşık 4 aylık hastane sürecinin ardından evlerinde buluştu.

Beşizlerle birlikte 7 çocuğa bakmakta zorlanan genç çifte, babaanne Zeliha Esen ile zaman zaman da halaları yardımcı oluyor.

Beşizler doğmadan önce tarımla uğraşan baba İbrahim Esen eşinin zorlu hamilelik süreci ve ardından yaşadıkları tatlı telaş nedeniyle işini bırakmak zorunda kaldı.

Genç yaşta 7 çocuk babası olan İbrahim Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü bebeği isterken 5 bebekleri birden olduğunu söyledi.

Bu durumun kendilerine çok büyük bir sürpriz olduğunu anlatan Esen, "Beşiz bebeğimizin olduğunu öğrendik ama doktor 'yaşamalarının zor olduğunu' söyledi. Bir yandan sevinç bir yandan üzüntü vardı. Eşimin de 'hayati riski 'olduğu söylendi. Çok şükür o riski atlattık. Çocuklarım da sağ salim eve geldi." dedi.

Esen, beşizlerin aralıklarla hastaneden taburcu olduklarını, son olarak yaklaşık 2 hafta önce Selim'in de eve gelmesiyle ailelerinin tamamlandığını vurguladı.

Eşinin bebeklere ve diğer çocuklarına baktığı için yorgun düştüğünü dile getiren Esen, şunları kaydetti:

"Eşimi hastaneye kaldırdık. Yorgunluktan hasta oldu. Çocuklara normalde eşim, annem ve ben bakıyoruz. Bakımları çok zor. Bir bebeğe bakmakla 5 bebeğe bakmak tabii ki farklı. Gündüzleri iyi, bazen ablam, kardeşim geliyor yardımcı oluyor. Ama geceleri zor oluyor. Birinin mamasını veriyoruz diğerleri uyuyor. Tam biz yatacakken diğeri uyanıyor. Gece uykusu nedir unuttuk desek yalan olmaz. Çok zorlanıyoruz ama idare etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bebeklerin babaannesi Zeliha Esen ise elinden geldiğince gelinine ve oğluna beşizlerin bakımında yardımcı olmaya çalıştığını ama yetişemediklerini kaydetti.

Bebeklerin günlük 1-2 kutu mama ve 1,5-2 paket bez tükettiğine dikkati çeken Esen, "Tek istediğimiz bakımları konusunda bize yardımcı olsunlar. Ben ve gelinim bunların bakımlarını tek başımıza yapamıyoruz. Zaten Sibel de hastalandı." dedi.

Esen, kendisinin de 7 çocuk büyüttüğünü ancak bu kadar zorlanmadığına dikkati çekerek, beşizlerle ilgilenmenin kendisini çok yorduğunu ifade etti.