Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94830
ALTIN
236.520
DOLAR
6.1550
STERLİN
7.9965
EURO
7.0637
Lorun en tatlı hali
Lorun en tatlı hali
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Güvenlik global bir problem"
"Güvenlik global bir problem"
Luka Modric beraat etti
Luka Modric beraat etti

Gaziantep sokaklarının kedileri İtalyan Lucato'ya emanet

Türkiye Ulusal Ajansının yürüttüğü Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı kapsamında İtalya'dan Gaziantep'e gelen Erica Lucato, kedilere gönüllü bakıcılık yapıyor.

Gaziantep sokaklarının kedileri İtalyan Lucato'ya emanet

Türkiye Ulusal Ajansının yürüttüğü Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı kapsamında İtalya'dan Gaziantep'e gelen Erica Lucato, kedilere gönüllü bakıcılık yapıyor.

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:31
0 Okunma
Gaziantep sokaklarının kedileri İtalyan Lucato'ya emanet

Türkiye Ulusal Ajansının yürüttüğü Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında İtalya'dan Gaziantep'e gelen 29 yaşındaki Erica Lucato, sokak kedilerine gönüllü bakıcılık yapıyor.

Biriktirdiği harçlıkları kediler için harcayan Erica, her gün sokak sokak gezerek hayvanları besliyor.

Erica Lucato, yaptığı açıklamada, dil bilimi mezunu olduğunu belirterek, 2 aylık proje kapsamında Gaziantep'e geldiğini söyledi.

Suriyeli vatandaşlar başta olmak üzere sosyal sorumluluk projelerinde görev aldığını anlatan Lucato, Türkiye'ye tecrübe kazanmak için geldiğini anlattı.

"Cep harçlığımın tamamını kedilere harcadım"

Yaklaşık 3 haftadır hayvanları beslediğini belirten Lucato, "İlk hafta gezerken 20'ye yakın kedi saydım. Bunlar zayıf ve küçüklerdi. Yeterli besin alamadıklarını fark ettim. Dokunduğum zaman kemikleri elime geliyordu. Ondan dolayı beslemeye karar verdim." dedi.

Lucato, hasta kediler de gördüğünü ifade ederek, "Kulaklarında, gözlerinde sorunlar var. Açlıktan öleceklerini düşündüğüm için onlarla ilgilenmeye karar verdim. Yaşadığım, gezdiğim yerlerde sokakları dolaşarak kedilere yem ve su bırakıyorum." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kedi besleme evindeki hayvanlara da mama verdiğini söyleyen İtalyan hayvansever, şöyle devam etti:

"AB'nin bana verdiği cep harçlığının tamamını kediler için harcadım. 8 paketten fazla yiyecek aldım. Buna rağmen şikayet etmiyorum. Kediler etrafıma geldikleri zaman seviyorum, okşuyorum. Onları beslediğim için de çok mutluyum."

Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirten Lucato, bir aydır Gaziantep'te bulunduğunu, burada çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'i çok beğendiğini ifade eden Erica Lucato, "Burası bana Güney İtalya'yı hatırlattı. Yemekleri çok sevdim. Tarihi mekanları gezdim. Özellikle Zeugma Müzesi'ni ve Kale'yi çok beğendim. İnsanlar çok sıcak. Ben kedileri beslerken selam veriyorlar, çok güzel tepkiler gösteriyorlar. İnsanlar artık beni tanıyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ulusal AjansıGaziantepAvrupa Gönüllü Hizmeti ProgramıErica Lucato
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Cesur dördüncü evladım oldu'
'Cesur dördüncü evladım oldu'
İşsiz gezgin yeni rotalar için iş arıyor
İşsiz gezgin yeni rotalar için iş arıyor
Kıbrıs gazisi yarım asırdır kemik tarak yapıyor
Kıbrıs gazisi yarım asırdır kemik tarak yapıyor
Yaşlı çiftin üzüm hasadını öğrenciler yaptı
Yaşlı çiftin üzüm hasadını öğrenciler yaptı
25 yıl sonra bulunan cenazeyi ailesi kolyesinden tanıdı
25 yıl sonra bulunan cenazeyi ailesi kolyesinden tanıdı
Karadeniz yaylalarında güz vakti
Karadeniz yaylalarında güz vakti
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Paylaşımlı bisikletle ekonomik ve sağlıklı ulaşım
Paylaşımlı bisikletle ekonomik ve sağlıklı ulaşım
Hayatını evinde beslediği 50 hayvana adadı
Hayatını evinde beslediği 50 hayvana adadı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ