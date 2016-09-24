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Gaziantep mutfağı İstanbullularla buluştu

İstanbul Gaziantepliler Derneği'nce düzenlenen Gaziantep Yemek Şenliği, Kadıköy'de başladı.

Gaziantep mutfağı İstanbullularla buluştu

İstanbul Gaziantepliler Derneği'nce düzenlenen Gaziantep Yemek Şenliği, Kadıköy'de başladı.

24 Eylül 2016 Cumartesi 14:54
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Gaziantep mutfağı İstanbullularla buluştu

 Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda düzenlenen etkinlik sayesinde kebabı, katmeri, baklavası ve fıstığıyla dünya çapında üne sahip Gaziantep mutfağı, İstanbullularla buluştu.

İstanbul Gaziantepliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Gök, yaptığı açıklamada, yemek şenliğinin bu yıl 16'ncısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliği, kış yiyecek hazırlığının son ayı olan eylülde gerçekleştirdiklerini ifade eden Gök, şöyle konuştu:

"Bu etkinlikle İstanbulluların kış hazırlıklarını yapabilmelerine ve eksikliklerini tamamlamalarına yardımcı oluyoruz. Buraya kendi damak tatlarımızı taşıyoruz. Gaziantep yemeği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 'Yaratıcı Şehirler Ağına' 47 kent arasından 9. olarak girdi. Yaptığımız bu tür etkinlikler de dünyaya tanıtmayı hedeflediğimiz Gaziantep mutfağının tabanını oluşturuyor."

AA

Son Güncelleme: 24.09.2016 15:35
Anahtar Kelimeler:
Selamiçeşme Özgürlük ParkıGaziantep MutfağıİstanbulUNESCO
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