'Gazi Baba' her akşam 'demokrasi nöbeti'nde

Edirne'de "Gazi Baba" lakabıyla tanınan 70 yaşındaki Naim Oruçoğlu, eşiyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı her akşam "demokrasi nöbeti" tutuyor.

Ankara'da 1969'da askerlik yaptığı sırada sol bacağını kaybeden Oruçoğlu, koltuk değnekleriyle yürüyebiliyor. Oruçoğlu, iki kişilik ATV motoruyla her akşam eşini yanına alarak demokrasi meydanının yolunu tutuyor.

Oruçoğlu, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz akşamı tankların önünde durmak için eşiyle sokağa çıktığını söyledi.

Memleketi savunmak için askerlik görevini yaptığı sırada sol bacağını kaybettiğini anlatan Oruçoğlu, "Bugün desinler yine o tankın önünde dururum. Türkiye için bir bacağımı verdim, diğerini de vermeye hazırım." diye konuştu.

"Menderes asıldığında üç gün boyunca ağladım"

Dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in darbeciler tarafından asıldığı günü dün gibi hatırladığını ifade eden Oruçoğlu, şunları anlattı:

"11 yaşında çocuktum o zamanlar. Menderes asıldığında üç gün boyunca ağladım. 1980 ihtilalini, sokağa çıkma yasağını yaşadık. Biz sadece insan gibi yaşamak istiyoruz. Askeri darbe olduğu zamanlarda yağ, ekmek, çay, tüp ve benzin için kuyruğa giriyorduk. Halk bu dönemlerden geçerek bugünlerine geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde ben gazi olduğumu ve haklarımı anladım, hissettim. Sağlık ocağına, hastanelerde kimlik kartımla sıra beklemeden ihtiyacımızı gideriyoruz. Allah bizim başımızdan Cumhurbaşkanımızı eksik etmesin."