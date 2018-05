Gayretli Öğretmene Şube Müdüründen Ziyaret

SANCAKTEPE - Sarıgazi Peyami Safa İlkokulundan 1. Sınıf öğretmeni kendi gayreti ile okulun zemin kat koridoruna Kütüphane yaptı. Kütüphanesine kendi gayreti ile topladığı kitapların yanı sıra kendi evinden de getirdiği kitaplar ile zenginleştirmeye gayret etti. Kitaplığına “ Al Götür Oku Getir” adını veren Nilgün Yıldız öğretmen amacının öğrencilere kitap sevgisi aşılamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak ve öğrencilerin kitaplardan daha çok yararlanmaları imkânı sunmak olduğunu söyledi.

Bu kütüphanenin bir özelliği var. Velilerin de yararlanabilecekleri bir kitaplık olmasıdır. Veliler İstediği zaman buradan kitap alıp eve götürüp evde çocuğu ile birlikte okuyup geri getirebileceği gibi, okula çocuğunu bırakmaya yâda almaya geldiğinde koridorda kendileri için oluşturulmuş olan masa ve sandalyelere oturup kitap okuyabileceklerdir.

Gayretli öğretmen kitaplığını oluştururken kitaplığının umduğu zenginliğe ulaşmadığını görünce yetkililerden yardım talep etti. Ziyaret ettiği ilçe milli eğitim müdürlüğünden Şube Müdürü Murat Şit, okulunu ziyaret etme ve kitaplığına katkıda bulunma sözü verdi.

Kitaplığın açılışını beraber yaptılar.

Gayretli ve çalışkan öğretmen Nilgün Yıldız, kendi imkânları ile oluşturduğu “ Al Götür, Oku Getir” kitaplığının açılışına Sancaktepe İlçe Milli eğitim Şube Müdürü Murat Şit, okul yöneticileri, okulun öğretmen ve velileri beraber yaptılar.

Şube Müdürü Şit yaptığı konuşmada: “Hepimizin bildiği bir söz vardır. Her bir kütüphane bir hapishane kapatır. Kitapların olmadığı bir dünya düşünülemez. Eğitimin, bilimin, sanatın, Kültürün temeli eğitime, eğitim ise kitaba dayanır. Her ne kadar günümüzde Radyo, televizyon, bilgisayar, internet gibi iletişim ve bilgilenme araçları çok gelişmiş olsa da hiç biri kitabın ve Kütüphanenin yerini tutmuyorlar. Ama ne yazık ki ülkemizde kitaba ve kütüphanelere gereken önem verilmemektedir. Kitap okumayan bir toplum oluşumuzun cezasını, elbette ki hayatımızın her alanda çekmekteyiz. Ancak burada öğretmenimizin bu üstün gayreti alkışlanacak bir durum. Kendisinin bu üstün gayreti dolayısı ile teşekkür ediyor, bu çalışmasının her bir okula ve öğretmene örnek olmasını dilerim.” dedi .

Şube Müdürü Şit, velilere de bu gayretli çalışmasında öğretmenlerini yalnız bırakmadıkları için kendilerine teşekkür etti. Bundan sonra da yalnız bırakmamalarını istedi.

Okumak için ödünç alıp götürdükleri kitaplardan başka insanların da yararlanacağını hatırlatarak bu durumu unutmadan, kitapları iyi koruyun uyarısında bulundu. Sizlere ödünç kitap imkânı sunan “ Al Götür, Oku Getir” kütüphanesini sık sık ziyaret edin ve her şeyden önemlisi, çocuklarınızla birlikte haftada bir yada iki hafta da bir, bir kitap alıp okumaları tavsiyesinde bulundu.

Tevfik Erk / İstanbul