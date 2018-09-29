Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında acı haber

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Türk Telekom Stadı'nda yaptığı maçta, bir taraftar hayatını kaybetti.