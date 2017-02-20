Fuat dedenin 60 yıldır bitmeyen aşkı

Trabzon'da 60 yıllık evli 84 yaşındaki Fuat Özkan, 7 yıldır yatalak eşine bakıyor, onun elini bir an olsun bırakmıyor. Fuat dede, "hastalıkta ve sağlıkta" sözünün lafta kalmadığını herkese gösteriyor.
AA
Trabzon'da 60 yıllık evli 84 yaşındaki Özkan, "hastalıkta ve sağlıkta" sözünün lafta kalmadığını herkese gösteriyor. 7 yıldır yatalak eşinin tüm hizmetlerini karşılamaya çalışan Fuat dede, ilk günkü aşkla eşinin elini hiç bırakmıyor.
Trabzon'da 60 yıllık evli 84 yaşındaki Fuat Özkan, 7 yıldır yatalak eşine bakıyor, onun elini bir an olsun bırakmıyor. Fuat dede, "hastalıkta ve sağlıkta" sözünün lafta kalmadığını herkese gösteriyor.
AA