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Fransız genç, Müslüman oldu

Osmaniyeli genç kız ile düğün hazırlığı yapan 27 yaşındaki Fransız vatandaşı Thibault Yann Schuler, Müslüman olarak "İbrahim" adını aldı.

Fransız genç, Müslüman oldu

Osmaniyeli genç kız ile düğün hazırlığı yapan 27 yaşındaki Fransız vatandaşı Thibault Yann Schuler, Müslüman olarak "İbrahim" adını aldı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:09
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Fransız genç, Müslüman oldu

Osmaniye İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte bir Türk vatandaşıyla evlenme hazırlığında olan 27 yaşındaki Schuler, nişanlısı ve ailesi sayesinde tanıştığı İslamiyet'i severek, Müslüman olmaya karar verdi.

Müftülüğe başvuran Schuler, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu ve şahitler önünde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Schuler, Müslüman olmasının ardından "İbrahim" adını alırken, Tahiroğlu nişanlı çiftin dini nikahlarını da kıydı.

İl Müftüsü Tahiroğlu, Schuler'e Kur'an-ı Kerim ile İslam ilmihali hediye etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeAli Rıza Tahiroğlu
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