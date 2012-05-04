Fransa'dan Suriyeli göçmenlere çadır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vincent Floreani, göçmenler için önemli miktarda aile çadırı ve diğer insani yardım malzemesi taşıyan uçağın bugün Türkiye'ye ulaştığını açıkladı.

Sözcü, Fransa'nın daha önce Lübnan, Ürdün ve Suriye'deki göçmenlere yapmayı taahhüt ettiği insani yardım çerçevesinde söz konusu desteğin Adana'ya gönderildiğini belirtti.

Suriyeli göçmenlerin durumunun ''endişe verici'' olduğunu ifade eden sözcü, Suriye içinde yerlerinden edilenlerin sayısının 230 bin, komşu ülkelere kaçmak zorunda kalanların sayısının ise yine 200 bin civarında olduğunun tahmin edildiğini söyledi.





Son Güncelleme: 04.05.2012 04:04