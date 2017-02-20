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Fobisine rağmen her gün 'yüksekteki ekmeğine' tırmanıyor

Yükseklik korkusuna rağmen mesleği gereği metrelerce yüksekte çalışmak zorunda olan sıvacı Erol Salman, emeklilik hayaliyle bir iskeleden diğerine korkarak tırmanmaya devam ediyor.

Fobisine rağmen her gün 'yüksekteki ekmeğine' tırmanıyor

Yükseklik korkusuna rağmen mesleği gereği metrelerce yüksekte çalışmak zorunda olan sıvacı Erol Salman, emeklilik hayaliyle bir iskeleden diğerine korkarak tırmanmaya devam ediyor.

20 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
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Fobisine rağmen her gün 'yüksekteki ekmeğine' tırmanıyor

Vanlı sıva ustası, yükseklik korkusuna rağmen her gün ekmeğini kazandığı iskeleden emeklilik hayalini gerçekleştirmek için sıva yapacağı yükseklere tırmanıyor.

Ekmek mücadelesi için Van'dan yaklaşık bin 900 kilometre uzaklıktaki Kırklareli'ne gelen Erol Salman (37), yükseklik korkusunu üzerinden atamasa da binaların çevresine kurduğu iskelede mantolama ve sıva işleri yaparak zorlu mesleğini sürdürüyor.

Doğduğu toprakları geride bırakıp ailesiyle Kırklareli'ne gelen Salman, yaklaşık 15 yıldır hayatının büyük bir bölümünü korku içerisinde çalışarak geçiriyor.

Ağabeyinden yaklaşık 15 yıl önce öğrendiği mantolama ve sıva işini sürdüren Salman, beş katlı bir binaya yaklaşık 3 günde demir iskele kuruyor. Salman, ardından binaya mantolama veya sıva yapmak için işe koyuluyor.

 "Yükseklik korkumu üzerimden bir türlü atamadım"

Salman, yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır zorlu mesleğinden elde ettiği gelirle geçimini sağladığını belirtti.

Mesleğinin birçok riskinin bulunduğuna işaret eden Salman, her şeye rağmen mesleğini severek yaptığını söyledi.Zor şartlar altında çalışarak evine ekmek götürdüğünü ifade eden Salman, "Bizim hayat mücadelemiz bu şekilde. İnşaat işleri gerçekten çok zor ve tehlikeli. Ben zaman zaman 20-30 metre yüksekliğindeki bir binanın çevresine iskele kurarak, üzerinde çalışıyorum. Bizim mesleğimizde hataya kesinlikle yer yok. Yapılacak en küçük bir hata, hayatıma mal olabilir. Bu nedenle çalışmalarımda güvenliğe çok önem veriyorum, vermek zorundayım." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sıva UstasıYükseklik Korkusu
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