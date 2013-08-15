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Flamingolar büyük yolculuğa hazırlanıyor

Tuz Gölü'nde kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusu, uçacak olgunluğa erişti. Genç flamingolar, sıcak ülkelere göç öncesi son uçuş idmanlarını yapıyor.

Flamingolar büyük yolculuğa hazırlanıyor

Tuz Gölü'nde kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusu, uçacak olgunluğa erişti. Genç flamingolar, sıcak ülkelere göç öncesi son uçuş idmanlarını yapıyor.

15 Ağustos 2013 Perşembe 12:18
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Flamingolar büyük yolculuğa hazırlanıyor
AKSARAY 

Dünyanın en büyük flamingo kolonilerinden birine ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde bu yıl kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusu, uçacak olgunluğa erişti. Bembeyaz gölün üzerinde renk cümbüşü oluşturan genç flamingolar, sıcak ülkelere göç öncesi son uçuş idmanlarını yapıyor.

Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Süreyya İsfendiyaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuz Gölü'ndeki flamingoların 2003 yılından itibaren Doğa Derneği ve Fransız Tour Du Valat Enstitüsü tarafından düzenli olarak takip edildiğini söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Tuz Gölü üzerinde uçarak sayım için hava fotoğrafı çektiklerini dile getiren İsfendiyaroğlu, ''Temmuz ayı başında Tuz Gölü'ndeki üreme adaları üzerinde uçuş gerçekleştirdik. Bu uçuşlar sırasında çok sayıda hava fotoğrafı çeken araştırma ekibimiz, bu görüntüler üzerinden sayıma başladı. Geniş alana dağılan binlerce flamingo yavrusunu gözlemledik. Yavru flamingolar uçuşa başladılar ve kısa mesafeli uçuşlar yapmaktalar. İki ay içinde yetişkin bireyler olarak uzak mesafelere uçabilecekler'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 12:18
Anahtar Kelimeler:
Flamingolar Büyük Yolculuğa Hazırlanıyor
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