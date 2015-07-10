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Fıtık hastası köpeği yürütebilme mücadelesi

Burdur'da boynunda ve sırtında oluşan fıtıklar nedeniyle yürüyemeyen Dalmaçyalı cinsi Efe isimli köpek, geçirdiği iki ameliyat sonucu sağlığına kavuşacak

Fıtık hastası köpeği yürütebilme mücadelesi

Burdur'da boynunda ve sırtında oluşan fıtıklar nedeniyle yürüyemeyen Dalmaçyalı cinsi Efe isimli köpek, geçirdiği iki ameliyat sonucu sağlığına kavuşacak

10 Temmuz 2015 Cuma 12:56
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Fıtık hastası köpeği yürütebilme mücadelesi

BURDUR - Burdur'da boynunda ve sırtındaki fıtıklar nedeniyle yürüyemeyen 13 yaşındaki Dalmaçyalı cinsi köpek, ameliyat edildi. 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Bayram Ali Yukarı'nın sahibi olduğu Efe isimli köpek, yaklaşık 3 ay önce yürümekte güçlük çekince fakülteye getirildi. 

Burada Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sinan Şirin tarafından muayene edilen ve film çekilen köpeğin boynunda ve sırtında fıtık olduğu belirlendi. 

Şirin tarafından iki kez ameliyat edilen köpeğin ön bacakları tamamen iyileşti. Arka bacaklarının iyileşmesi içinse yaklaşık 3 aylık süreye ihtiyacı olduğu bildirildi.

Vücuduna takılan tekerlekli yürüteç yardımıyla yürüyebilen köpek, fizik tedaviyle sağlığına kavuşturulmaya çalışılıyor.

Prof. Dr. Yukarı, Efe'de yüzde 70-80 oranında yürüme kaybı olunca fakülteye getirdiklerini anlattı.

Ameliyatların ardından köpeğinin hızla iyileşmeye başladığını belirten Yukarı, "Köpeğin ağırlığı 14 kilogramdan 17 kilograma yükseldi. Ameliyatın ardından daha iyi ancak hala tek başına hayatını sürdüremiyor. Biz yardımcı oluyoruz" dedi.

Köpeğine fizik tedavi hareketleri yaptırdıklarını dile getiren Yukarı, arka ayaklarında yüzde 7 duyarlılık bulunduğunu, bunu artırmaya çalıştıklarını söyledi. 

Şirin ise köpeğin fizik tedavi sonucu toparlanmasını beklediklerini kaydetti.

Köpeklerde bu tür rahatsızlıklarla sıklıkla karşılaştıklarını anlatan Şirin, "Ancak bu rahatsızlık bazen başka hastalıklarla karıştırılabiliyor. Dikkatli bir muayene ile tespit edilmesi mümkün" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 10.07.2015 11:43
Anahtar Kelimeler:
önce VatanFıtık
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