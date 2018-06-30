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Finike'yi 50 ton portakaldan heykelle süslediler

Antalya'nın Finike ilçesi, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen uluslararası festival için 50 ton portakaldan yapılan heykellerle süslendi.

Finike'yi 50 ton portakaldan heykelle süslediler

Antalya'nın Finike ilçesi, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen uluslararası festival için 50 ton portakaldan yapılan heykellerle süslendi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 13:12
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Finike'yi 50 ton portakaldan heykelle süslediler

Antalya'nın ince kabuğu ve aromasıyla dillere destan olan "Finike portakalı" için düzenlenen festival dolayısıyla ilçe merkezi 50 ton portakalın kullanıldığı sempatik heykellerle bezendi. 

Uluslararası Finike Portakal Festivali kapsamında 50 ton portakal kullanılarak gitar, gemi, panda, otomobil, tren, antik tiyatro, antik sütunlar, Türk bayrağı ve Atatürk resmi yapıldı.

Tamamı çelik iskeletlerin üzerine yerleştirilen portakallardan yapılan heykeller, ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirildi. Yollarda portakallardan yapılmış heykelleri görenler, araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çekmeyi ve görüntü almayı ihmal etmedi.

1 Temmuz'da sona erecek festival kapsamında, heykellerin yapıldığı 50 ton portakal, suyu sıkılarak değerlendirilecek.

Pirinç ve pamuk tarlaları portakal bahçesi oldu

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, yaptığı açıklamada, kabuğunun ince olması, aroması ve ince zarıyla dillere destan olan Finike portakalının daha iyi tanıtılması için festivalin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yıllar önce bölgede yaşayan halkın pirinç ve pamuk ektikleri tarlaları portakal bahçesine dönüştürdüğünü vurgulayan Sarıoğlu, o günlerde atılan adımların bugün önemli bir geçim kaynağı haline geldiğini belirtti.

Deniz ve yayla havasının iç içe olduğu ilçede alüvyal toprakların etkisiyle lezzeti başka bir yerde bulunamayacak bir portakalın ortaya çıktığını ifade eden Sarıoğlu, "2008 yılında coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu ve alındı. Artık Finike portakalımız tescilli, coğrafi işareti olan bir ürün haline geldi." dedi.

İlçede esnafından memuruna herkesin küçük de olsa bir portakal bahçesi bulunduğunu aktaran Sarıoğlu, şöyle devam etti:

"30 bin dekar civarında narenciye üretimimiz var. Limon ve greyfurt var ama onlar küçük bir dilimi oluşturuyor. 200 bin ton civarında portakal üretimi gerçekleştiriliyor. Antalya'da portakal üretiminin yüzde 80'ini burada gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde de bu yüzde 18'ler civarına geliyor."

Finike portakalının Rusya, Ukrayna, Almanya'ya da ihraç edildiğini dile getiren Sarıoğlu, şunları söyledi:

"Özel bir portakalımız var. Finike'de bu işin sonunda hasat zamanına denk getirecek şekilde bu festivali yapmaya karar verdik. Üçüncüsünü yapıyoruz. 12 tane büyük 20'ye yakın küçük heykeli portakallarla süsledik. Yaklaşık 50 ton civarında portakaldan heykeller yaptık ve ilçeyi süsledik. Bu portakallar boşa gitmeyecek, festival bitince hepsi portakal suyu olacak. Anlaştığımız meyve suyu fabrikasına vereceğiz. 400'e yakın işçi gece gündüz yaklaşık 1 hafta bu iş için çalıştı."

"Yaptıklarımızı keyifle izliyoruz"

Festivalde heykelleri süsleyen işçilerden Duygu Bağlı ise 6 gün boyunca gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını anlattı. Sıcakta portakaldan heykeller yapmanın zor olduğuna işaret eden Bağlı, "Çok zorlandık ama ilçemizin bir değerinin tanıtımı için çalışmak bizi mutlu etti. Vatandaşların heykellerle fotoğraf çektirdiğini imrenerek batığını görünce gururlanıyoruz, mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Mustafa Kamaylı da yaklaşık 400 belediye çalışanıyla festival öncesi zorlu bir çalışmaya girdiklerini ama özverili bir çalışma gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Atatürk resmi, Türk bayrağı, panda, tren, otomobil, antik tiyatro, gemi, kalp gibi figürleri ortaya çıkardıklarına dikkati çeken Kamaylı, şunları kaydetti:

"İşin zor kısmını bitirdik. Şimdi gelip yaptıklarımızı keyifle izliyoruz. Bazen çürüyenler, düşenler oluyor, onları değiştiriyoruz ama genel anlamda büyük bir tecrübe yaşadık. Yaptıklarımızı halkın beğenisine sunduk. 'Bu eserlerde bizim de katkımız büyük.' deyip mutlu oluyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Finike Portakal FestivaliFinikeFinike Portakalı
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