Filografi esnafın elinde yeniden hayat buluyor

YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bir grup esnaf, halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kursta, tellerin çivilerin arasından geçirilmesiyle yapılan filografiyi yeniden gün yüzüne çıkarıyor.

Filografi sanatçısı ve kurs eğitmeni Soner Yapar, Osmanlı döneminin geleneksel el sanatları arasında yer alan, "çivi ile telin ahenkli dansı" olarak tanımlanan filografiyi, yaklaşık 20 kursiyere öğretiyor.

Yapar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, unutulmaya yüz tutan Osmanlı sanatlarını canlandırmak, insanları ferahlatıcı sanatlarla uğraşmaya teşvik etmek amacıyla halk eğitim merkezi bünyesinde çalışma başlattıklarını söyledi.

Filografinin zahmetli ve sabır gerektiren bir sanat dalı olduğuna işaret eden Yapar, "Kolay gibi görünen ama yapılması zor olan filografi, günün yorgunluğunu atmak ve stresten uzak durmak isteyenler için iyi bir uğraş" dedi.

Kaymakam Ahmet Yıldız da halk eğitim merkezi bünyesinde sanat içerikli kurslar açılmasını desteklediklerini, unutulmaya yüz tutan bu sanat dalının ilçede canlandırılmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Halk eğitim merkezi işbirliğiyle filografiyi yaygınlaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Yıldız "Bu yıl bir temel atıldı. İlçe esnafımızdan bir grup, kursa ilgi gösterdi. Çalışmalarımızı il genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz. Hatta imkan bulursak ulusal düzeyde bunun reklamını yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kursa katılan esnaf Mustafa Türkmen ise filografinin değerli bir sanat olduğunu vurgulayarak, "Sabrın sonunda yapılan eseri görünce insanın içindeki o mutluluğu, güzelliği dışarıya yansıtması kelimelerle tarif edilecek bir olay değil" ifadesini kullandı.

Kursiyer Fatih Koç da haftada yaklaşık 12 saat kurs merkezinde filografi öğrendiklerini söyledi.

Bu sanatla başta hobi olarak ilgilendiğini ifade eden Koç, ancak artık sanatı daha profesyonelce yapmak istediğini kaydetti. Koç, az bilinen sanatı tanıtmak ve isteyenlere öğretmek için kurs sonrası da çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.