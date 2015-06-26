İZMİR - Türkiye'de doğan ikinci fil olduğu bildirilen İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki 9 aylık fil, ilk banyosunu yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl Ekim ayında dünyaya gelen ve Deniz adı verilen fil yavrusu, suyla buluştu.

Ablası "İzmir" gibi Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya gelen Deniz için seferber olan bakıcıları, 300 kiloluk filin sıcaktan bunalmaması için özel hazırlık yaptı.

Fil yavrusunun boyutlarına göre şişme havuz hazırlayan bakıcıları, Deniz’i ilk banyosunda yalnız bırakmadı.

Kendisi için hazırlanan havuza girmekte başlarda tereddüt eden fil yavrusu, daha sonra suyun keyfini çıkarmaya başladı.

Ablası İzmir’in dikkatli bakışları arasında havuza giren yavru filin sevimli hareketleri izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.