Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Fil yavrusu "Deniz"e şişme havuz

Türkiye'de doğan ikinci fil olduğu belirtilen "Deniz" ilk banyosunu yaptı

Fil yavrusu "Deniz"e şişme havuz

Türkiye'de doğan ikinci fil olduğu belirtilen "Deniz" ilk banyosunu yaptı

26 Haziran 2015 Cuma 11:58
559 Okunma
Fil yavrusu

İZMİR - Türkiye'de doğan ikinci fil olduğu bildirilen İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki 9 aylık fil, ilk banyosunu yaptı. 

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl Ekim ayında dünyaya gelen ve Deniz adı verilen fil yavrusu, suyla buluştu. 

Ablası "İzmir" gibi Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya gelen Deniz için seferber olan bakıcıları, 300 kiloluk filin sıcaktan bunalmaması için özel hazırlık yaptı.

Fil yavrusunun boyutlarına göre şişme havuz hazırlayan bakıcıları, Deniz’i ilk banyosunda yalnız bırakmadı.

Kendisi için hazırlanan havuza girmekte başlarda tereddüt eden  fil yavrusu, daha sonra suyun keyfini çıkarmaya başladı.

Ablası İzmir’in dikkatli bakışları arasında havuza giren yavru filin sevimli hareketleri izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 12:07
Anahtar Kelimeler:
önce VatanYavru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ