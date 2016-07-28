'FETÖ yüzünden mesleğimizi icra edemedik'

Maddi imkansızlıklar içinde tamamladığı ilk ve orta öğreniminin ardından tam burslu kazandığı Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği bölümünü bitiren 34 yaşındaki İsmail Aykan, 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) "usulsüzlükler" nedeniyle mesleğini yapamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Şanlıurfa'da yaşayan ve sigorta şirketinde çalışan 3 çocuk babası Aykan, yaptığı açıklamada, zor koşullarda okuduğunu ancak bunun meyvesini alamadığını söyledi.

Burslu olarak kazandığı Girne Amerikan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünü başarıyla tamamladığını belirten Aykan, eğitim hayatına öğretmenlik hayaliyle başladığını anlattı.

Aykan, maddi durumları iyi olmadığı için yazları çalışarak okulunu tamamladığını, üniversiteyi bitirdikten sonra 2010 yılında girdiği KPSS'de yaşanan usulsüzlük nedeniyle hayalindeki mesleği icra edememenin üzüntüsünü yaşadığın vurgulayan Aykan, şöyle devam etti:

"İlk ve ortaokulu köyden şehre gidip gelerek okudum. Liseyi de aynı koşullarda tamamlayıp hayallerimdeki öğretmenlik mesleği için üniversiteyi kazandım. Okulu bitirdikten sonra 2010 yılında sınava hazırlanıp girdim. O sınavdan iyi bir derece alıp mesleğe atılacağımı düşünüyordum. Hayallerimi inancımla birleştirerek bu sınava girdim ama maalesef usulsüzlük yapıldığı için istediğimi alamadım. Sınavda birçok kişi hakkı olmadığı halde öğretmen olmuştu fakat biz bunlar yüzünden mesleğimizi icra edemedik. Yapılan usulsüzlüklerin giderilmesi, haksız şekilde kazanılan kadroların hak sahiplerine iade edilmesi için devlet yetkililerine sesleniyorum, haksızlık yapan bu insanların cezasını verecek olanlara teşekkür ediyorum. Hakikatin bir gün ortaya çıkacağını biliyordum. Çok şükür geçte olsa neyin ne olduğu anlaşıldı."

"Ben atanamayınca akrabalar çocuklarını okutmamaya başladı"

Yıllarca emek vermesine rağmen atanamadığı için çevresinden de olumsuz yorumlar aldığını aktaran Aykan, bu nedenle kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştığını dile getirdi.

Aykan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün yüzlerce insanı mağdur ettiğine dikkati çekerek, mesleğini yapamadığı için sürekli burukluk yaşadığını ifade etti.

Yaşanan usulsüzlüğün giderilmesini isteyen İsmail Aykan, "Köyümüzde üniversiteyi ilk bitiren kişi bendim ama ben atanamayınca akrabalar, 'çocuğu okutunca ne olacak, zaten işe giremiyorlar' diyerek çocuklarını okutmamaya başladı. KPSS'deki mağduriyetin ardından polislik sınavına girdim ve kazanmama rağmen yine usulsüzlük sonucunda adaylıklarımız iptal edildi. Artık yeter. Bu haksızlığın son bulmasını istiyoruz. Haksız kazançların iade edilmesini istiyoruz." diye konuştu.