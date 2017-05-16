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Felçli oğluna 25 yıldır bebek gibi bakıyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ve 25 yıldır yatağa mahkum olan evladının yanından bir an olsun ayrılmayan anne, oğlunun iyileşeceğine dair umudunu hiç kaybetmedi.

Felçli oğluna 25 yıldır bebek gibi bakıyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ve 25 yıldır yatağa mahkum olan evladının yanından bir an olsun ayrılmayan anne, oğlunun iyileşeceğine dair umudunu hiç kaybetmedi.

16 Mayıs 2017 Salı 11:22
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Felçli oğluna 25 yıldır bebek gibi bakıyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ve 25 yıldır yatağa mahkum olan evladının yanından bir an olsun ayrılmayan anne, oğlunun iyileşeceğine dair umudunu hiç kaybetmedi.

Kaynakçı ustası olan Tayfur Kıldış (50), 25 yıl önce çalışmak üzere gittiği İstanbul'da bir fabrika kapısının montajı esnasında iş kazası geçirerek ağır yaralandı.

Üzerine düşen kapı nedeniyle 12 kez ameliyat geçiren ve omurilik felci olan Kıldış'a 73 yaşındaki annesi Selver Kıldış bakıyor.

Belden aşağısı tutmayan ve günlük ihtiyaçları annesi tarafından karşılanan Kıldış, baston ve ayaklarına takılan demir çubuk yardımıyla yerinden kalkabiliyor.

Uzun süre yatmak zorunda kaldığı için belinde yaralar oluştuğunu anlatan Tayfur Kıldış, annesinin kendisine çocuk gibi baktığını söyledi.

Selver Kıldış'ın bir an olsun kendisini yalnız bırakmadığını anlatan Kıldış, "Tüm ihtiyaçlarımızı annem karşılıyor. Allah ondan razı olsun. Kıyafetlerimi giydiriyor ve her gün beni annem yürütüyor. İyi ki annem var yanımda, beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Yaşının ilerlemiş olması dahi bana bakmasına engel olmuyor." dedi.

Omurilik felci olduktan sonra uzun süre tedavi için çabaladığını aktaran Kıldış, "12 ameliyat geçirmeme rağmen düzelme olmadı. O günden bu yana belden aşağısını kullanamıyorum. Bekar olduğum için annemden başka bakanım yok. Allah ona uzun ömürler verdi." diye konuştu.

"O benim canımdan parça"

"Evladımın 25 yıldır gözlerimin önünde erimesi beni çok üzüyor" diyen 73 yaşındaki anne Selver Kıldış da, oğlunun iyileşmesi için her gün dua ettiğini vurguladı.

Üzücü bir kaza sonucu çocuğunun felç kaldığını aktaran anne Kıldış, "Gücüm yettiğince onun tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum. O benim canımdan bir parça. Yaşım ilerlese de son nefesime kadar ona bakacağım. O benim ben de onun tek hayata tutunma nedenimiz. Birlikte dışarıya zor da olsa çıkıyoruz. Sadece kapı önünde hava alması ve güneş görmesi için yürütüyorum. Anne yüreği işte iyileşmesi için her gün dua etmeye devam edeceğim." diye konuştu.

AA

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