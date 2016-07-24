Felçli kadın demokrasi nöbeti tuttu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine karşı Batman'da başlatılandemokrasi nöbeti devam ediyor.

Batman Valiliği önünde her akşam nöbet bekleyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden dinletilen şiirler, Türkçe ve Kürtçe ilahiler eşliğinde nöbet beklerken, sık sık attıkları sloganlarla terör örgütü FETÖ'ye duydukları nefreti dile getiriyor.

Demokrasi nöbetine yediden yetmişe her yaştan insan katılırken, Türkiye Petrolleri (TP) çalışanları da Türk bayrağı ve Türkiye Petrolleri flamaları ile alandaki vatandaşlara destek verdi.

Meydana tekerlekli sandalye ile getirilen felçli 67 yaşındaki Behiye Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak için torunları tarafından tekerlekli sandalye ile getirildiği alanda nöbet tuttuğunu söyledi.

Torunu Sevda Kaya, babaannesinin ısrarla alana gelmek istediğini belirterek, şöyle dedi:

"15 Temmuz gecesinden beri babaannem uyumuyordu. Hasta olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için alana gelmek istiyordu. Babaannem konuşamıyor. Felçli, sadece bir kaç kelime söyleyebiliyor, o da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ettiği dualardır. Sürekli Erdoğan için dua ediyor. Allah yardım etti ki bugünlere geldik."