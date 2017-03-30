Fedakar anne engelli oğlu için direksiyon sallıyor

Tekirdağlı fedakar anne, engelli oğlunu derse götürebilmek için 50 yaşından sonra ehliyet alıp otomobil kullanmaya başladı.

İlkokul mezunu Şahver Garip (57), 10 yıl önce üst üste yaşadığı acılar sonrası hayatın yükünü omuzlarında tek başına taşımaya çalışan fedakar bir anne.

Anne Garip, 2006 yılında 15 yaşındaki oğlunun felç geçirmesi sonrası bedensel engelli olması ve ardından eşini kaybetmesi sonrası kendisine zor gelen pek çok şeyi başarmak zorunda olduğu bir döneme girdi.

Garip, oğlu Aykut'un (26) karda kışta, yağmurda çamurda dışarı çıkarmakta zorlanınca daha önce "süremem" dediği otomobili kullanmak için sürücü kursuna yazıldı ve oğlunun da sınava hazırlıkta yardım etmesiyle 50 yaşında ehliyetini aldı.

Anne Garip şimdi engelli oğlu için aldığı ehliyetiyle ve 6 yıllık sürücülük deneyimiyle oğlunu akademik eğitimini sürdürdüğü kampüse götürüp getirmeye devam ediyor.

Garip, yaptığı açıklamada, kendisi için mucize gelen birçok şeyi hayatla baş başa kalınca oğlu için başardığını söyledi.

Namık Kemal Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyan oğlunun başarılarının kendisinin yaşadığı acıları dindirdiğini anlatan Garip, oğlunun bir meslek sahibi olmasını çok istediğini anlattı.

"Ehliyetin yarısı Aykut'un" diyen anne Garip, şunları söyledi:

"Aykut'un vesilesiyle sınavı geçtim. Ehliyeti ve arabayı aldım. O zamana kadar hiç araba kullanmamıştım. Bir yerlere gidebilmek zor oluyordu, araç almak zorunluluk haline gelmişti. Birisinden rica etsek ona zor geliyordu. Bu da beni üzüyordu. 'Kendi aracım olsa hemen alıp götürürdüm' diyordum o dönemlerde. Şimdi Aykut'u araçla okula götürüp getiriyorum. Öğle aralarında da okula gidiyorum, onun ihtiyaçlarını karşılıyorum. İlk zamanlar araç kullanmak biraz zor oluyordu ancak evladım için zorluları aştım, zamanla alıştım ve şimdi rahatlıkla aracı kullanabiliyorum."

"Annem olmadan asla"

Hayata yeniden tutulmasında ve başarısında annesinin fedakarlıklarının yattığını ifade eden Aykut Garip da "Başarımın yüzde 20'si benimse yüzde 80'i anneme aittir. Annem benim her konuda destekçim, arkadaşım, elim kolum diyebilirim. Okula benimle gelerek ihtiyacımı karşılıyor. Annemin en büyük katkısı her ortamı bana hazırlaması. Annem benim için ehliyet aldı, araç kullanmaya başladı. Yıllardır oturduğumuz evi bile benim için değiştirdi." ifadelerini kullandı.

Annesinin sabah okula bıraktığını, öğlenleri yemek ihtiyacı için yeniden okula geldiğini ve ders çıkışına kadar beklediğini ifade eden Aykut Garip, sözlerini, "Annem olmasa eğitimime devam edemezdim. O benim eğitim hayatım için zahmete katlanıp ehliyet ve araba aldı ben de onun için derslerime çok iyi çalışıyorum. Şu ana kadar ders notlarım çok iyi anneme ben de notlarımla teşekkür ediyorum." diye tamamladı.