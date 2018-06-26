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Fatih'te cami bahçesinde erkek cesedi bulundu

Vücudunda kesik izlerine rastlanan adamın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

Fatih'te cami bahçesinde erkek cesedi bulundu

Vücudunda kesik izlerine rastlanan adamın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

26 Haziran 2018 Salı 09:00
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Fatih'te cami bahçesinde erkek cesedi bulundu

İSTANBUL

Fatih'teki Şehzade Camisi'nin bahçesinde 50'li yaşlarda olduğu değerlendirilen bir erkeğe ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, bahçede hareketsiz yatan adamı gören caminin güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis tarafından yapılan incelemelerde kimliğine dair herhangi bir bulguya rastlanmayan ve 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bu kişinin vücudunun bazı yerlerinde kesik izleri görüldü. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Söz konusu kişinin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2018 09:02
Anahtar Kelimeler:
şehzade CamiiCesetFatih
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