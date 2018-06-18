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Fatih'te apartman dairesinde yangın: 1 ölü

Fatih'te bir apartmanın son katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. 

Fatih'te apartman dairesinde yangın: 1 ölü

Fatih'te bir apartmanın son katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. 

18 Haziran 2018 Pazartesi 10:16
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Fatih'te apartman dairesinde yangın: 1 ölü

İSTANBUL

Aksaray Mahallesi Sulu Bostan Sokak'taki 4 katlı apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler, içeride kalan Turan Özyener'in (85) hayatını kaybettiğini belirledi. Yan taraftaki binada oturan ve olay yerinde fenalık geçiren Özyener'in yakınları, sağlık görevlilerince ambulansa alınarak sakinleştirildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Özyener'in cenazesi morga kaldırıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FatihApartmanYangın
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