Fatih Camisi, fethin 559. yıl dönümünde yeniden ibadete açıldı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün çok duygulu olduğunu dile getirerek, ''Feth-i Mübin'in 559'uncu yıl dönümünde 4,5 yıllık bir restorasyon çalışmasından sonra Fatih Camisi'ni bu haliyle tüm milletimize ve İslam dünyasına kazandırmış olmak bizleri memnun ve mutlu ediyor'' dedi.

Başbakan Erdoğan, Fatih Camisi ve 1. Mahmud Kütüphanesi'nin 4,5 yıl süren restorasyon çalışmasının ardından, İstanbul'un fethinin 559. yıl dönümünde yeniden ibadete açılması dolasıyla Fatih Camisi'nin avlusunda düzenlenen törendeki konuşmasına, vatandaşları selamlayarak başladı.

Bugün restorasyonları tamamlanan Fatih Camisi'nin ve 1. Mahmut Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, bir yıkım felaketiyle karşı karşıya iken bu emaneti yeniden kazanmaya vesile olduklarını dile getirdi.

Fatih Sultan Mehmed Han'ın inşa edip bıraktığı emanetin asırlar boyu üzerinde hassasiyetle durularak bugünlere geldiğini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''(Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli/Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli) diyen bir nesil oldukça bu devam edecek. Bugün çok duyguluyum, çok hisliyim zira Feth-i Mübin'in 559'uncu yıl dönümünde 4,5 yıllık bir restorasyon çalışmasından sonra Fatih Camisi'ni bu haliyle tüm milletimize ve İslam dünyasına kazandırmış olmak bizleri memnun ve mutlu ediyor. İşimiz daha bitmedi. Bir taraftan Akdeniz ve Haliç Caddesi'ndeki medreselerin restorasyonu başlıyor. Onların bitişiyle birlikte çevredeki tüm peyzaj çalışmalarıyla inşallah bu bölge çok daha farklı bir hale gelecek.''

Bu medreselerde öğrencilik yıllarını geçirdikleri için duygulu olduğunu dile getiren Erdoğan, ''Şimdi bunu yeni nesillere taşıyacağız. Onun için bu adımları atacağız'' dedi.

Süleymaniye Camisi'nin de restorasyonunu tamamlayarak yeniden ibadete açtıklarını hatırlatan Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Perşembe Pazarı'ndaki Arap Camisi'ni de ibadete açacaklarını söyledi.

''Eğer bugün göğe minareler yükseliyorsa, Fatih Sultan Mehmed Han'ın bunda büyük emeği var. Onlar bu kapıları açtı bize'' diye konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Zira (Konstantiniyye muhakkak feth olacaktır. Onu feth eden komutan ne büyük komutan ve onun askeri ne güzel askerdir) diyen Sevgililer Sevgilisi'nin müjdesi, kendini bugüne kadar farklı bir şekilde taşıdı. Hala taşımaya devam ediyor. Bu müjde yerde kalmadı, gerçekleşti ve işte İstanbul'a dönüştü. İstanbul'da yaşayanlar olarak bunların kadir ve kıymetini iyi bilmek durumundayız.''

Fatih Camisi ve 1. Mahmut Kütüphanesi'nin onarımının 24 milyon TL'ye malolduğunu belirten Erdoğan, ''Biz sizin verdiklerinizi sizlere bu şekilde döndürüyoruz. Yatırımlarla döndürüyoruz, her şeyle döndürüyoruz, döndürmeye devam edeceğiz. Şu ana kadar Türkiye genelinde 4 bin civarında tarihi eserimizi restore ettik, yeniden milletimizin hizmetine sunduk. Aslında şu bölge, yüzlerce mescidin yıkıldığı, yerle yeksan edildiği bir bölgedir. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Onları da buldukça restore edeceğiz, imar edeceğiz ve yeni kuşaklara kazandıracağız'' diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, Fatih Camisi'nde çok hassas bir çalışma yürütüldüğünü anlatarak, deyim yerindeyse bu emsalsiz, bu şaheser eserleri bir küçük iğne ile adeta yeniden inşa ettiklerini belirtti.

Erdoğan, Fatih Camisi'nin restorasyonunda emeği geçen mimarından mühendisine, yapımcı firmasından işçisine şahsı ve milleti adına teşekkür etti.

Minarelerinden aleminden, dış duvarlara kadar en küçük çivilerden duvardaki çinilere kadar her milimetrekaresini büyük bir özen, hassasiyet ve dikkatle elden geçirdiklerini anlatan Erdoğan, ''Çünkü gereği ve olması gereken buydu. Bu eserlerin sadece son zamanlarda gördüğü hasarları değil, inşa edildiği günden bugüne kadar görmüş oldukları hasarları da gidermenin gayreti içinde olduk. Açıkçası, bu emsalsiz esere, bu ata yadigarına, bu İstanbul'un, İslam dünyasının önemli mekanına hizmet edebilme şerefini bize nail ettiği için, Rabbim'e şükrediyor, hamdediyorum'' dedi.

Fatih Sultan Mehmet'in Piriştine'de adına yaptırdığı camiyi de restore ettirerek 4 Kasım 2010 tarihinde yeniden ibadete açarak benzer bir gururu yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, Allah'ın izniyle, hem yurt içinde, hem yurt dışında, bu çalışmaları kararlılıkla devam ettirdiklerini ve devam edeceklerini vurguladı.

Başbakan Erdoğan, Beşiktaş'taki Şeyh Yahya Efendi Camisi'nin de restorasyonunun, onarımının bittiğini, bir iki eksiği tamamlandıktan sonra tekrar ibadete açılacağını belirtti.

Erdoğan, ''Allah emeklerimizi zayi etmesin, Allah gökkubbeden ezan nidalarını eksik etmesin diyorum. Arif Nihat Asya'nın dizelerinde ifade ettiği gibi, Allah bizi sevgisiz, susuz, havasız aynı zamanda vatansız, aynı zamanda mabetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın diyorum'' dedi.

Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte kurdele keserek restorasyonu tamamlanan Fatih Camisi'ni ibadete ve 1. Mahmud Kütüphanesi'ni de hizmete açtı.

Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Fatih Camisi'ni, 1. Mahmud Kütüphanesi'ni gezdi.