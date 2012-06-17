Failleri biliyoruz

İSTANBUL

Şehit polis memuru Zekeriya Yurdakul için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen cenaze töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, ''Zekeriya Yurdakul'u ebediyete uğurladık. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, yakınlarına, başsağlığı diliyoruz, 6 aylık kızına uzun ömürler diliyoruz'' diye konuştu.

Mutlu, ''Yapanların isimlerini biliyoruz, failleri yakalamak için takibimiz sürüyor. Örgüt belli, yakaladığımızda örgütü de failleri de açıklayacağız'' şeklinde konuştu.