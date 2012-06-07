Gazetemizin internet sitesi için fahri muhabirlik yapabilecek, Türkiye'nin her bölgesinden ve yurt dışından elemanlar arıyoruz.
NOT: Kendilerine gazetemizin BASIN KİMLİK kartı verilecektir.
Önce Vatan Gazetesi
Son Güncelleme: 07.06.2012 08:42
Gazetemizin internet sitesi için fahri muhabirler arıyoruz
Gazetemizin internet sitesi için fahri muhabirler arıyoruz
Gazetemizin internet sitesi için fahri muhabirlik yapabilecek, Türkiye'nin her bölgesinden ve yurt dışından elemanlar arıyoruz.
NOT: Kendilerine gazetemizin BASIN KİMLİK kartı verilecektir.
Önce Vatan Gazetesi